日上修Q3 GDP成長

日本將上季國內生產毛額（GDP）成長率上修至1.2%，可見在日本銀行（央行）本月決策之前，經濟復甦力度增強。

內閣府9日表示，日本9月止三個月的GDP季增年率為1.2%，高於初估值0.9%，也優於經濟學家估計的1.0%。相較於去年同期，日本上季GDP成長0.5%。

日本經濟成長得到上修，也佐證日銀認為經濟會微幅增強的看法。不僅淨出口與資本支出萎縮幅度縮小，庫存成長數據也被上修。

日銀將於19日宣布利率決策，總裁植田和男將先檢視13日發布的短觀調查等經濟數據。植田最近接受日媒訪問時表示，升息時機「已逐漸接近」，引發市場猜測日銀可能本月就會升息。

彭博經濟學家指出，日本第3季GDP上修，並未改變初步數據所呈現的格局，「雖然消費支出小幅下修，但仍顯示穩健的成長。薪資顯著成長，緩和因通膨上升而帶來的生活成本壓力。企業私人資本支出減幅縮小，可見景氣循環正朝著正確方向發展。」

「綜合來看，我們認為日銀將把這份報告視為經濟穩健足以承受更多緊縮的進一步證據。這吻合我們對日銀將於明年1月升息的預測。」