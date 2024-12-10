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BP攜日商 整合風電業務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

根據9日的最新聲明，英國石油（BP）與日本最大電力公司捷熱能源（Jera）將合併各自的離岸風電業務，催生合資事業JERA Nex Bp，預計在2030年前對這個新事業體注資多達58億美元。

彭博資訊報導，聲明指出，JERA Nex Bp首先將聚焦於歐洲、澳洲、日本的既有計畫，執行長將由捷熱任命、財務長則由BP指派。這項交易預計在2025年第3季結束前完成。

BP近年來對離岸風電的投資並不順遂，而合併風電事業的舉措，將有助於降低BP在相關業務的財務曝險。在再生能源獲利萎縮、油氣利潤提高下，BP自2020年起推動的能源轉型策略，已面臨來自股東的龐大壓力。

針對新的合資事業，BP執行長奧辛克洛斯說：「這會是在電氣化世界中非常強大的投資工具，同時對我們的股東維持資本輕量化模式。」

再生能源 日本 財務

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