微策略連五周買比特幣 上周再砸21億美元毫不手軟

比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy）連續第五周買進比特幣，上周再買進21億美元。但該公司透過賣出股票和固定收益證券來為其快速增加持有籌資的做法，已引發外界愈來愈多審視。

彭博資訊報導，據美國證管會（SEC）9日數據，微策略在12月2日至8日間以平均價格約98,783美元，購得21,550枚比特幣。這將是該公司連續第五周買進比特幣。

在創辦人暨董事長賽勒（Michael Saylor）決定為這家小型企業軟體製造商另闢生路後，該公司過去四年已累積現值逾410億美元的比特幣。他10月還宣布計劃透過出售股票和可轉換債券，在未來三年籌資420億美元，加速策略轉換。

微策略股價今年來已飆漲逾500%，並引發投資人對其股票趨之若鶩。同時，避險基金也一直在搶購這檔股票，來進行利用比特幣市場的波動率激增的套利押注。這檔股票已成為今年美股波動最劇烈的股票之一。

令人擔心的是，比特幣市場為期一年的漫長漲勢可能出現反轉，屆時空前龐大的槓桿可能會對比特幣持有者造成嚴重後果。比特幣自去年12月來已大漲逾130%。