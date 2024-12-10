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宏盟併IPG 躍全球廣告一哥

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電

廣告巨擘宏盟集團（Omnicom）9日宣布，將以132.5億美元全股票交易收購同業Interpublic Group（IPG），創造出全球最大廣告公司，重塑全球行銷產業。這項交易勢必將引發監管審查，因Omnicom是目前全球第三大廣告公司，IPG則是第四大，兩家公司總部都位於紐約。

根據併購協議，Omnicom將以每股IPG換0.344股Omnicom股票的方式收購IPG，以上周五收盤價計算，相當於每股35.58美元。IPG 9日早盤大漲14%，Omnicom則跌約3%。

按2023年度數據計算，合併後公司營收規模估達到逾200億美元，將超越英國的WPP和法國的陽獅集團（Publicis），前者去年營收為148.5億英鎊（189.7億美元），後者為131億歐元（138.6億美元）。

IPG和Omnicom旗下都擁有多家全球廣告、行銷和公關公司，隨著Google、亞馬遜等科技巨擘近年透過同時提供廣告工具和買賣廣告平台，吸走許多資金，這些傳統廣告公司面臨壓力日增。

AI工具暴增也讓傳統廣告公司備感威脅，這些工具將使企業以更低成本、更快速方式製作廣告，迫使這些傳統公司也爭相研發類似自製工具來維繫客戶

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