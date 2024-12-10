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全球廣告收益 衝1兆美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
今年全球廣告收入可望首度突破1兆美元。 （路透）
今年全球廣告收入可望首度突破1兆美元。 （路透）

科技業領軍下，今年全球廣告收入可望首度突破1兆美元。數位廣告將占據最大市場，傳統平台持續萎縮。川普關稅政策或將牽動美國國內廣告市場走向。

英國金融時報（FT）報導，英國廣告公關集團WPP旗下的GroupM預估數據顯示，即便在英美等主要廣告市場經濟情勢嚴峻下，全球廣告收入在2024年仍可望增加9.5%，遠高出年中報告預期，提前一年突破兆元大關。GroupM的預測排除了美國的政治廣告，理由是會對逐年比較造成「扭曲」的影響。

華盛頓郵報則引述Manga的預測，今年廣告收益將達到9,330億美元，比去年高出10.3%。

GroupM發布的報告指出，目前全球廣告市場由科技巨擘主宰，Google、臉書母公司Meta、字節跳動、亞馬遜與阿里巴巴等公司預料將囊括逾半的廣告收入。

報告稱，明年廣告市場預期擴張超過7.7%，最大受益者將是販售數位廣告的美國科技公司，而非廣告代理商這樣的行銷服務提供方。

數位廣告的收入在2024年成長了12.4%，並預期在明年成長10%，到明年底時會占總收入的73%；如果含括從串流與數位新聞及雜誌，收益占比更達到82%。而電視、印刷品及廣播等傳統廣告平台，則在數位媒體主宰下持續受壓。全球所有的印刷品廣告收入預計在2024年下降4.5%，並在2025年再降3%。廣播處境亦同。而電視（包含串流平台及有線電視與無線電視等線性電視在內）廣告收益則預期在2024-2029間複合成長率僅2.4%。

廣告收益 美國 英國

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