斥資134億美元 AJG將收購保經同業

保險經紀商安睿嘉爾（AJG）9日表示，同意以134.5億美元迎娶同業AssuredPartners，金額高於先前傳的約120億美元。中階市場保險業務成長快速，AJG擬藉此強化市場地位。

保險經紀公司怡安（Aon）與Marsh McLennan，為拓展中階市場的保險業務市占，過去12月來均敲定了重大交易。AJG跟隨競爭對手腳步，展開行動，AssuredPartners收購案預定明年第1季完成。

保險經紀商是公司與保險業間的中介機構，通膨推升房屋和汽車等價格，提高相關費用，讓保險經紀公司營收飆升。中階市場保險業務，是替年度營收介於1,000萬~10億美元的中型企業提供服務。

AJG擬透過現金、債務、股權等方式，為併購案籌資。AJG去年才以9.04億美元，買下Cadence銀行保險經紀部門。AssuredPartners由私募股權公司GTCR在2011年創立，如今躋身美國最大保險經紀商之一。GTCR在2015年把這家公司賣給Apax Partners，2019年又向Apax買回，Apex保有AssuredPartners少數股權。