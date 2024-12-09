蘋果插旗沙國 將開線上商城和實體零售店

蘋果（Apple）8日公布進軍沙烏地阿拉伯的計畫，將在2025年夏天推出Apple Store online。該線上商城將帶給該國顧客購買直接來自蘋果所有產品的新方式，搭配不同凡響服務及支持，將是阿拉伯地區首見。

從2026年開始，蘋果將在沙國開設首間蘋果旗艦店並陸續展店。這些旗艦店將提供該國顧客更多種方式聯繫該公司的博學員工，找出優質的產品與服務。作為此次擴張的一環，蘋果打算將標誌性的零售店開在被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的德拉伊耶（Diriyah），如今正處於規劃的初步階段。

蘋果執行長庫克表示，「我們的團隊期盼深化我們與顧客間的連結，並以最好的協助沙國顧客探索他們的熱情、建立他們的事業、以及傾聽他們的意見並不斷進步。」

蘋果直營店進軍沙國是以在該國既有的投資與活動為基礎，包含2021年與該國政府、Tuwaiq Academy及娜拉．秉特．阿布杜拉罕門公主大學合作，於利雅德開設該區域第一間蘋果開發人員學院。

蘋果持續投資沙國，促進該國的就業創造並給該國的藝術家、企業家、小企業主與通勤族帶來了新科技。