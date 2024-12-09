快訊

App綁定信用卡前三筆逐筆交易驗證 3情況可望豁免

聽新聞
0:00 / 0:00

陸反壟斷調查導致輝達重挫 美股早盤漲跌互見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股9日早盤走勢陷入整理。路透
美股9日早盤走勢陷入整理。路透

地緣政治風險驟升，削弱中國大陸貨幣政策轉向引發的樂觀情緒，美股9日早盤走勢陷入整理，四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.17%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.1%，費城半導體指數跌1%；台積電ADR跌1%。

中國大陸承諾明年要擁抱「適度寬鬆」的貨幣政策，激勵美國掛牌的陸企阿里巴巴、拚多多控股均大漲7%以上。

但北京就輝達2020年收購邁絡思（Mellanox）一事，展開反壟斷調查，傷害市場情緒。輝達重挫2.9%。

瑞士隆奧（Lombard Odier）資產管理公司主管伊爾波說，金融市場設法在大陸利多、以及地緣政治發展的利空之間，取得微妙平衡。

敘利亞阿薩德政權垮台，中東情勢更加動盪，帶動油金價格雙漲。另外，南韓政治僵局加深，反對黨再次推動彈劾總統尹錫悅，韓股重挫、韓元貶至2009年來新低。

市場也聚焦周三（11日）出爐的消費者物價指數（CPI）報告，可能會決定聯準會（Fed）本月17、18日會議上，能否再次降息。

Workday和阿波羅資產管理公司（Apollo Global Management），分別飆升8%、4%，主要是將獲納標普500指數。

指數 標普

延伸閱讀

嘉澤投入4.52億元 向光明購入南港新辦公空間

野村：輝達伺服器供應鏈面臨兩大考驗 明年第1季前波動大

分析師：輝達Rubin晶片可望提前半年問世 漲勢添柴火

鴻海電芯再2個月開始量產 和碩將在高雄成立500人研發團隊

相關新聞

微策略連五周買比特幣 上周再砸21億美元毫不手軟

比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy）連續第五周買進比特幣，上周再買進21億美元。但該公司透過賣出股票和固定...

蘋果插旗沙國 將開線上商城和實體零售店

蘋果（Apple）8日公布進軍沙烏地阿拉伯的計畫，將在2025年夏天推出Apple Store online。該線上商城...

陸反壟斷調查導致輝達重挫 美股早盤漲跌互見

地緣政治風險驟升，削弱中國大陸貨幣政策轉向引發的樂觀情緒，美股9日早盤走勢陷入整理，四大指數漲跌互見。

巴菲特投資觀3／因為這個原因 股神不將財富留給子女

執掌波克夏公司的「股神」巴菲特已高齡94歲，身價達1,500億美元，但他沒有意願把財富留給三位子女，而是把遺產聚焦於慈善用途，為什麼？

三星晶圓代工派「救援投手」出場 要採雙軌策略追趕台積、抵禦陸廠

三星電子晶圓代工部門的新主管韓鎮滿（音譯、Han Jin-man），被形容為該部門的「救援投手」，他提出雙軌策略，要全力...

印度央行總裁換人 由這位資深官員接掌

印度政府已任命資深官員馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）接任央行總裁，他將主導這個全球成長最快主要經濟體的貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。