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福斯汽車勞資衝突升高 勞工展開第2輪罷工

中央社／ 德國沃佛斯堡9日綜合外電報導

德國福斯汽車（Volkswagen）嚴苛的撙節方案，致使工會和管理階層的衝突不斷升高，數千名工人今天發動第2輪罷工

法新社報導，全國9家福斯汽車工廠宣布停工4小時。

這次罷工的時間是「德國金屬工業工會」（IGMetall）上週發動第1次「警告罷工」的2倍，當時約有10萬名工人參與。

這次罷工恰逢福斯汽車工會與管理階層就公司撙節方案展開最新一輪談判。

自從福斯汽車9月表示，正考慮關閉德國的工廠以來，雙方一直陷入激烈的談判，這是福斯汽車史上首度提及關閉德國工廠。

福斯汽車高層表示，福斯汽車的情況「嚴峻」，需要採取斷然行動才能確保公司永續經營。

由於國內成本攀升，加上面對中國汽車製造商日益激烈的競爭，福斯汽車在轉而製造電動車方面陷入困境。

根據工會說法，福斯汽車管理階層計劃關閉德國至少3家工廠。福斯汽車在德國僱用約12萬名員工。

工人代表強烈反對關閉德國工廠的方案，並威脅要採取大規模的罷工行動。

工會向管理階層提出一項削減成本方案，他們表示可望替福斯汽車節省15億歐元（約新台幣514億元）。

但管理階層拒絕工會的這些提議，並表示這些提議並非「永續解決方案」。

德國 福斯 罷工

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