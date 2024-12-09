印度央行總裁換人做做看 由這位資深官員接掌
印度政府已任命資深官員馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）接任央行總裁，他將主導這個全球成長最快主要經濟體的貨幣政策，也結束近幾周來的市場揣測。
彭博資訊報導，印度政府9日聲明說，目前在財政部擔任稅務局長的馬爾霍特拉，將自12月11日起接掌印度央行，任期為三年。
馬爾霍特拉從政經歷超過30年，他將接替自2018年起出任總裁至今的達斯。目前印度央行正面臨難題，隨著第3季的經濟成長率下探5.4%，寫七季新低，外界的降息呼聲愈來愈高。在達斯領導下，印度央行基於通膨顧慮，利率已文風不動近兩年。
近來來自莫迪政府內部的寬鬆壓力也日益增強，財長希塔拉曼和商工部長高約爾近期雙雙表態，高借貸成本正在傷害印度經濟。
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