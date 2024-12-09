韓國政局動盪拖累股匯市下挫 亞股走勢不一

韓國總統尹錫悅上週發布的戒嚴令被國會表決解除後，他還躲過在野黨議員提出的彈劾。政治不確定性攀升拖累韓國股匯市下挫，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，儘管華爾街股市迭創新高，亞股今天收盤走勢不一。中國當局稍早表示將採取更寬鬆的貨幣政策後，帶動港股在下午交易時段大漲。在這項消息公布前，上海股市收低。

交易者也正在關注敘利亞局勢變化；敘利亞反抗軍昨天攻入首都大馬士革，並宣稱推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

韓國法務部今天對總統尹錫悅發布出境限制，以利調查他可能涉及的內亂罪指控。在國會聽證會中，有議員詢問尹錫悅是否已遭限制出境。法務部官員裴祥業（Bae Sang-up，音譯）對此回答：「是的，沒錯。」

這場政治危機加深外界對南韓的擔憂。隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言上任後將恢復強硬的貿易政策，無疑將使已經疲於掙扎的南韓面臨更大痛苦。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深貨幣分析師麥可．萬（Michael Wan）表示，韓國市場受到的打擊可能「包含觀光客減少、內需下滑以及企業信心受創，尤其是如果街頭抗議愈演愈烈和預算案卡關的話」。

韓元兌美元從6日的1413韓元左右，到今天已貶至1435韓元。

其他亞股方面，東京、台北、雅加達及雪梨股市均收高，馬尼拉、威靈頓及新加坡股市則收低。

市場目前聚焦美國聯邦準理事會（Fed）預計下週舉行的貨幣政策會議，外界預期聯準會將再度降息。