美國會要求駐日美軍整編 設統合軍司令部劍指中國

日本媒體報導，美國國會7日公布參眾兩院敲定有關2025財年國防預算框架的國防授權法案概要，要求政府制定將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」的計畫。

日本共同社引述美國媒體報導指出，美國參眾兩院敲定2025財年（2024年10月至2025年9月）國防預算框架的國防授權法案，批准支出總額約為8952億美元。美國國會要求政府制定把駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」的計畫。

國防授權法案將在參眾兩院通過後，由總統簽字生效。

美日兩國今年7月舉行外交及國防部長級會議（2加2會談）時，確認了駐日美軍司令部重新整編的方針。美國鑑於中國在印太地區崛起，計畫提升日本自衛隊與駐日美軍指揮統制的框架，以防發生台灣有事（兩岸衝突）等不測事態。

美國國防部長在國防授權法案生效起的180天內，須向國會提交有關駐日美軍司令部重新整編的「統合軍司令部」計畫。除了「統合軍司令部」的指揮系統與人員部署外，計畫中也記載與日本將成立的「統合作戰司令部」的合作內容等。

日本計畫2024年度末（2025年3月底前）成立統一指揮陸、海、空自衛隊的「統合作戰司令部」，作為駐日美軍將新成立的「統合軍司令部」的對應單位。