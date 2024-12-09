美國會要求駐日美軍整編 設統合軍司令部劍指中國
日本媒體報導，美國國會7日公布參眾兩院敲定有關2025財年國防預算框架的國防授權法案概要，要求政府制定將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」的計畫。
日本共同社引述美國媒體報導指出，美國參眾兩院敲定2025財年（2024年10月至2025年9月）國防預算框架的國防授權法案，批准支出總額約為8952億美元。美國國會要求政府制定把駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」的計畫。
國防授權法案將在參眾兩院通過後，由總統簽字生效。
美日兩國今年7月舉行外交及國防部長級會議（2加2會談）時，確認了駐日美軍司令部重新整編的方針。美國鑑於中國在印太地區崛起，計畫提升日本自衛隊與駐日美軍指揮統制的框架，以防發生台灣有事（兩岸衝突）等不測事態。
美國國防部長在國防授權法案生效起的180天內，須向國會提交有關駐日美軍司令部重新整編的「統合軍司令部」計畫。除了「統合軍司令部」的指揮系統與人員部署外，計畫中也記載與日本將成立的「統合作戰司令部」的合作內容等。
日本計畫2024年度末（2025年3月底前）成立統一指揮陸、海、空自衛隊的「統合作戰司令部」，作為駐日美軍將新成立的「統合軍司令部」的對應單位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言