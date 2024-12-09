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分析師：輝達Rubin晶片可望提前半年問世 漲勢添柴火

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI）晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世。路透
Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI）晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世。路透

Melius研究公司的報告預估，輝達（Nvidia）下一代人工智慧（AI）晶片「Rubin」，可能會提前六個月問世，將替華爾街帶來巨大驚喜，也有望替股價漲勢再添柴火。

據Melius的分析師雷茲斯，輝達可能提前發布的Rubin繪圖處理器（GPU）的跡象日增。他解釋說，輝達先前表示，Rubin會在2026年問世，相信投資人估計為2026年下半，主因從供應鏈情況看來，高度傾向於在第4季放量生產，但Rubin也許會在2026年上半提早亮相。

雷茲斯說，提前問世的徵兆包括，輝達鼓勵SK海力士加快準備下代記憶體、據傳台灣合作廠商正在設計Rubin架構的AI伺服器、台積電打算擴大先進封裝產能。

要是這個說法正確，Rubin提早亮相，能讓輝達2026年的營收增幅，高於市場普遍估計的約30%。另一方面，這也能減輕投資人對AI泡沫的擔憂，以及對「大數法則」運算限制的不安。

他指出，理論上這能強化每股盈餘，預料輝達在2026年每股盈餘為5.55美元，以本益比35倍計算，目標價為195美元，和現行股價相比，有34%的潛在上行空間。

他說，縱使Rubin未能提前亮相，也無損看多輝達的論點。從Rubin前一代晶片「Blackwell」可見，縱使盡了全力，晶片也很少提早發布，所以儘管Rubin更早現身是好事，但對長期發展並非關鍵。

台積電 投資人 華爾街 輝達

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