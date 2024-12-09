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歐元區前景轉趨黯淡 歐洲央行本週預期再降息

中央社／ 法蘭克福9日綜合外電報導

歐元區經濟前景轉趨黯淡，歐洲中央銀行本週將召開貨幣決策會議，外界預期歐洲央行會再宣布降息，同時區域內兩大經濟體的政治動盪，也為前景增添不確定性。

法新社報導，歐洲央行本週若一如外界預期降息，將是連續第3度降息。歐洲央行日益聚焦在刺激放貸，以提振歐元區20國的消費支出和企業投資。

歐洲央行自2022年中起積極升息，以抑制飆漲的能源和食品價格，但隨著通膨趨緩、歐元區經濟成長減弱，歐洲央行決策者如今將注意力轉向降息。

近來的經濟數據低於預期，引發市場臆測歐洲央行12日會議後可能宣布降息2碼，幅度之大為這波降息循環中首見。

不過，通膨壓力仍是一大疑慮，歐元區11月通膨重返歐洲央行目標2%上方，多數分析師如今預期歐洲央行將持續以1碼的速度降息。

凱投宏觀公司（Capital Economics）在報告中表示，歐洲央行雖有充分理由降息2碼以加速寬鬆政策腳步，但管理委員會大部分委員似乎傾向降息1碼。

歐洲央行本週若決議降息1碼，將是今年6月以來第4度降息，基準存款利率將降至3%。

歐元區 通膨

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