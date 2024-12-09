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自然碳匯本錢雄厚 東協碳市場估有97兆元潛力

中央社／ 雅加達8日綜合外電報導

根據一份最新報告指出，東南亞國家協會（ASEAN）有潛力在2050年底前開發出價值3兆美元（約新台幣97兆3290億元）的碳市場，且每年能移除約11億噸當量的二氧化碳。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，東協在5日透過聲明表示，若要實現這項目標，成員國需加強國內碳市場能力、統一碳市場規則，並充分利用區域內豐富的自然資源和生物多樣性優勢。

世界第5大經濟體東協擁有大量碳匯（carbon sink,意指儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，自然界最能儲存二氧化碳的天然倉庫包括森林、海洋、土壤），印尼、馬來西亞和菲律賓更都是全球17個生物多樣性大國一員。

光是碳匯資源就有望讓東協每年透過Redd+市場創造270億美元收益、透過藍碳（如海洋和沿海生態系統碳封存）計畫獲得960億美元，及透過生物炭（biochar）相關倡議取得1430億美元收入。

Redd+是指在「減少開發中國家毀林與森林退化所造成排放」（Reducing emissions from deforestation andforest degradation in developing countries）基礎上，再加上森林復育和永續管理的概念。

不過從2009年至2024年間，東協僅占全球碳信用額度發行量的7%。

這份由碳市場消息平台Abatable、東協碳市場聯盟（AACM）和顧問公司Equatorise共同編寫的最新報告強調，若要充分發揮東協的碳市場潛力，就需要健全的監管措施、提升相關機構能力，並建立標準化的方法學

東協 開發中國家 馬來西亞

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