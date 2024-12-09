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有望締造全球最大廣告集團 Omnicom傳接近合併IPG

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
廣告巨擘宏盟集團（Omnicom）傳出正進一步協商收購同業Interpublic Group。圖／取自網路
廣告巨擘宏盟集團（Omnicom）傳出正進一步協商收購同業Interpublic Group。圖／取自網路

知情人士透露，廣告巨擘宏盟集團（Omnicom）正進一步協商收購同業Interpublic Group（IPG），兩家公司若合併，價值將超過300億美元，將創造世界上最大的廣告公司並重塑全球行銷產業。

這樁消息最早由華爾街日報揭露。若兩家公司達成交易，勢必會引發監管機構審查，因為Omnicom為第三大廣告公司，IPG則是第四大，兩家公司總部都位於紐約，合併後的公司規模可能超越法國的陽獅集團（Publicis）與英國的WPP。陽獅與WPP一直在爭奪廣告界的淨營收龍頭地位。

這樁全股交易的結構是由Omnicom收購IPG。截至上周五交易結束，IPG的估值為109億美元，Omnicom的估值為202億美元。合併後的集團淨營收將超過200億美元。

IPG和Omnicom擁有多家全球廣告、行銷和公關公司。一位知情人士說，協商在今夏已經展開，最快本周一就會宣布交易消息，雖然說是合併，但實際上是Omnicom收購IPG，「IPG熱切尋找買家已經一段時間」。兩家公司沒有立即回應置評請求。

此時，傳統廣告公司面臨愈來愈多壓力，原因是廣告資金流正被Google、亞馬遜等大型科技公司瓜分，後者提供廣告工具與買賣數位廣告的平台。

陽獅在過去一年的表現遠優於競爭同業，因為該公司很早就投資由數據主導的服務，包括透過2015年收購數位集團Sapient、2019年收購Epsilon，藉此強化技術平台。

廣告產業也面臨AI工具的引進而出現的明顯變革，這類AI工具讓企業有機會能以成本更低廉、更快速的方式製作廣告，而且更具目標針對性。現在，所有機構都必須投資數億美元來開發AI工具，協助他們因應新技術帶來的存在威脅。

Omnicom與IPG的交易會是廣告產業在2013年以來擬議的最大交易案，當年陽獅與Omnicom商談合併，要創造全世界最大廣告集團，不過在協商數月後交易破局。

廣告 華爾街日報

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