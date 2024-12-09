德、法政局動盪 憂拖累歐洲經濟成長

德國與法國都有總預算政治僵局，恐讓歐洲經濟發展受到衝擊！外媒分析，總預算有關國家經濟發展，若因政治僵局受到限制，且德、法也是歐洲大國，國內砍預算可能連帶影響到歐洲其他國家。此外，歐洲經濟還面臨許多困難，包括與中美競爭電動車、對俄羅斯的防衛支出，還有川普未來可能的大徵關稅。

預算影響法國經濟成長

根據《美聯社》報導，法國總理巴尼耶近日因總預算不信任案通過而下台，總統馬克宏面對左派與極右派環伺，目前仍找不到合適的總理人選，而總預算也尚未通過。在德國，也因為左派與右派對總預算觀念的不同，德國明年1月將舉行不信任投票，組成新政府恐也要等到4月。

若德國轉由保守派執政，還有可能會讓德國經濟出現成長，反對黨基民盟的黨魁默茲承諾會嘗試鬆綁德國憲政對財政收支的慣例限制，以增加政府支出刺激投資。但智庫歐亞集團歐洲部主任拉漢指出，法國為了讓反對黨妥協，在支出上就不會有太多施展空間，到時候刺激經濟的效果也會減少。

歐洲各國經濟挑戰多

法國國家科學研究中心經濟學家德拉分析指出，法國與德國的成長力道衰退，恐對歐盟有廣泛影響，或是讓西班牙與荷蘭等經濟表現較好的國家影響力上升，目前預測法國明年經濟成長為0.8%，比今年1.1%少；德國則是從衰退0.1%變成成長0.7%，德國目前則有缺少技術勞工、官僚臃腫與能源價格高漲等問題。

此外，歐洲未來將面臨川普上任，而這會有兩個影響：歐洲需要提升防衛支出，還有恐面臨川普對其課徵大量關稅，而中國的電動車也虎視眈眈。《Politico》提到，歐盟近日也積極與拉美洽談自貿協定，雖然德國希望藉此擴張出口，但法國擔心拉美農作物在歐洲傾銷，協議雖然暫時簽成，但內部還有不少分歧。

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