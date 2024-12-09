打造自主無人機通用系統 德萊茵金屬攜手美軟體商

德國最大國防公司萊茵金屬（Rheinmetall）和一家美國軟體公司 Auterion 合作，開發戰場用自主無人機戰場的通用作業標準，此舉可望對這個高速發展的產業帶來重大影響。

金融時報引述雙方的合作內容報導，萊茵金屬將整合無人機和Auterion公司所開發的軟體整合，目標是建立一個軍事通用系統。

Auterion執行長 Lorenz Meier 說：「隨著整個趨勢由載人系統轉向無人系統，自主系統之間能夠聯繫相當重要。」他他提到，該公司的軟體已經應用在烏克蘭的無人機上。

金融時報指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，大幅加速了無人機和其他自主系統的發展，也催生出業界所謂的「軟體定義」戰爭，結合精準和規模的特點。為了讓這些系統得以普及並協同運作，必須建立一個通用作業標準。

Auterion執行長Lorenz Meier表示，該公司作業系統允許「客戶在通用基礎上整合所有無人機，並將不同製造商的產品納入共同架構」。

萊茵金屬數位長Timo Haas則指出，目前在烏克蘭有超過「兩百款各種不同的空中無人系統」在運作，「軍事訓練成本高昂且耗時，且無法確保系統間的互通性」。