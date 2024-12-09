快訊

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和「超思蛋」被告同名

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街分析師樂觀看待輝達（Nvidia），未來12個月目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。路透
華爾街分析師樂觀看待輝達（Nvidia），未來12個月目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。路透

輝達（Nvidia）今年股價大漲近190%，漲勢是否已近尾聲？位居金融科技公司TipRanks股票專家排名前1%的Steven Fiorillo認為，還沒有。

雖然投資Nvidia也存在風險，例如推動AI革命的資本支出可能放緩、競爭對手不斷試圖搶奪Nvidia市占等等，但Fiorillo預測，Nvidia的獲利能力和利潤率將大幅擴張，有可能成為第一家市值突破5兆美元的公司。

這種樂觀看法植基於該公司亮麗的第3季財報。Nvidia上季營收350.8億美元創新高，因資料中心部門表現搶眼，而且科技巨擘持續投資AI。

Fiorillo指出，「全球最大型公司在資本支出上的腳步都沒有放慢，驅動了Nvidia的獲利」。微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta在過去5年間的資本支出分配，增加了180.69%（或者1,282.1億美元）。

他說，Nvidia吸引人的不僅是龐大營收，還有大約75%的毛利率。他預料，未來兩年內，Nvidia的淨利將達到1,000億美元，成長潛力超越美股七雄的其他公司。

投資人懷疑Nvidia「估值過高」，在Fiorillo看來，沒什麼道理。該公司本益比26，遠低於美股七雄的平均值34.14 。未來兩年的EPS預計會成長89.15%，所以，股價甚至「還沒達到預期會有的高成長應該要有的高本益比」。

Fiorillo下結論說，「Nvidia是搶手貨」。華爾街分析師大多與他一樣樂觀。Nvidia獲37個「買入」評級、3個「持有」、沒有「賣出」，市場共識是「強力買入」。未來12個月的目標價為176.14美元，大約還有24%的上漲空間。

NVIDIA 分析師 美股 華爾街 輝達

延伸閱讀

美股短期強弱不一 牽動台股供應鏈表現

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

台積電、京元電 四檔亮眼

鉅祥BBU訂單看到六個月

相關新聞

Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

輝達（Nvidia）今年股價大漲近190%，漲勢是否已近尾聲？位居金融科技公司TipRanks股票專家排名前1%的Ste...

美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座

科技公司在美國2024年「管理250強」排名繼續名列前茅，蘋果（Apple）取代過去四年保持第一的微軟，躍居榜首。

日企又開始派員出差陸 代代流傳的「黑革手帳」將復活

中國大陸近日恢復日本人90天短期入境免簽優惠，日本企業派員出差更方便，駐陸員工的「黑革手帳」將要復活。松本清張的長篇小說《黑革手帳》被改編成日劇《銀座夜女王》，講述陪酒小姐掌握達官貴人的祕密，並將其記在一本黑皮封面的手札。那麼，日本駐陸員工的黑革手帳記的又是什麼呢？ 而另一方面，日本現代商業報導，日企幹部赴大陸出差習慣吃香喝辣，但台灣鴻海收購日本夏普以後，立即整頓日本人赴陸出差的惡習，竟年省數億日圓。...

DRAM價格四個月崩跌逾35% 陸廠價格戰、需求不振夾殺

根據市場研究業者DRAMeXchange 8日的說法，通用型個人電腦（PC） DRAM產品（DDR4 8Gb 1Gx8）...

義大利國鐵榮登歐洲最佳鐵路公司 歐洲之星吊車尾

歐洲運輸環境聯合會今天發布研究指出，歐洲27家鐵路營運商，表現最差的是歐洲之星（Eurostar），價格昂貴且服務不可靠...

日本上修上季經濟成長率 日銀繼續邁向升息格局不變

日本上季經濟成長優於初估值，可見在日本銀行（央行）本月決策之前，經濟復甦力度增強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。