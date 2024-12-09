DRAM價格四個月崩跌逾35% 陸廠價格戰、需求不振夾殺
根據市場研究業者DRAMeXchange 8日的說法，通用型個人電腦（PC） DRAM產品（DDR4 8Gb 1Gx8）的固定交易報價在11月底為1.35美元，比7月時的2.1美元報價崩跌35.7%。今年下半年DRAM價格劇跌的因素同時來自供應與需求面，研究員預期年底和明年初的價格跌幅還會超過預期。
南韓媒體BusinessKorea網站報導，市場對智慧手機、PC等產品的需求尚未復甦，反映中國大陸等主要國家的國內氛圍依然疲軟，這導致大型資訊科技業者下調DRAM庫存；在供應面，陸企發動了供應攻勢，雖然尚未在高頻寬記憶體（HBM）等先進產品領域追上南韓，在DDR4等成熟晶片產品方面卻以價格競爭來撼動市場。長鑫存儲等大陸記憶體公司據報以大約1美元的價格銷售DDR4 8Gb DRAM，大約是市價的一半。
培育證券研究員Park Yoo-ak表示：「DRAM價格在今年底和明年初預期跌幅會高於預期」，「由於長鑫存儲和其他公司以低價銷售產品，因此直到明年第2季，DRAM供應成長率將超過需求成長率。」產業一位高層主管也認同這樣的看法，表示「如果DRAM價格波動，三星電子等龍頭企業的業績將下滑，甚至影響（南韓）稅收」。
截至11月，PC的DDR5 16Gb產品平均固定交易價格為3.9美元，較10月的4.05美元下跌3.7%，同時比7月的4.65美元跌價16.1%。南韓業界擔心，如果半導體價格進一步加速下跌，對整體經濟的不利影響可能增加。如果三星電子和SK海力士持續表現糟糕，可能會打亂兩大業者規模數十兆韓元的年度廠房投資計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言