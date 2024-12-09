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DRAM價格四個月崩跌逾35% 陸廠價格戰、需求不振夾殺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
研究業者指出，通用型PC的DRAM產品價格大幅下跌，主要受供需面影響。圖為DRAM示意圖。美聯社
研究業者指出，通用型PC的DRAM產品價格大幅下跌，主要受供需面影響。圖為DRAM示意圖。美聯社

根據市場研究業者DRAMeXchange 8日的說法，通用型個人電腦（PC） DRAM產品（DDR4 8Gb 1Gx8）的固定交易報價在11月底為1.35美元，比7月時的2.1美元報價崩跌35.7%。今年下半年DRAM價格劇跌的因素同時來自供應與需求面，研究員預期年底和明年初的價格跌幅還會超過預期。

南韓媒體BusinessKorea網站報導，市場對智慧手機、PC等產品的需求尚未復甦，反映中國大陸等主要國家的國內氛圍依然疲軟，這導致大型資訊科技業者下調DRAM庫存；在供應面，陸企發動了供應攻勢，雖然尚未在高頻寬記憶體（HBM）等先進產品領域追上南韓，在DDR4等成熟晶片產品方面卻以價格競爭來撼動市場。長鑫存儲等大陸記憶體公司據報以大約1美元的價格銷售DDR4 8Gb DRAM，大約是市價的一半。

培育證券研究員Park Yoo-ak表示：「DRAM價格在今年底和明年初預期跌幅會高於預期」，「由於長鑫存儲和其他公司以低價銷售產品，因此直到明年第2季，DRAM供應成長率將超過需求成長率。」產業一位高層主管也認同這樣的看法，表示「如果DRAM價格波動，三星電子等龍頭企業的業績將下滑，甚至影響（南韓）稅收」。

截至11月，PC的DDR5 16Gb產品平均固定交易價格為3.9美元，較10月的4.05美元下跌3.7%，同時比7月的4.65美元跌價16.1%。南韓業界擔心，如果半導體價格進一步加速下跌，對整體經濟的不利影響可能增加。如果三星電子和SK海力士持續表現糟糕，可能會打亂兩大業者規模數十兆韓元的年度廠房投資計畫。

DRAM 半導體 南韓 成長率

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