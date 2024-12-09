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中國政策發酵、工廠活動擴張 沙烏地阿拉伯擴大綠色能源建設 銅價看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，中國大陸11月工廠活動以五個月來最快速度擴張，包括海外訂單在內的新訂單帶動產量穩步增長，製造商樂觀程度創八個月新高。根據數據顯示，中國財新/標普全球製造業PMI從10月份的50.3上升至11月的51.5，為6月以來的最高水平，並超過路透社調查預測的50.5。

此外，中國國家統計局公佈的採購經理人指數(PMI)從10月的50.1上升至50.3，創七個月的新高，並高於景氣增長與收縮的50分界線，同時也超過路透調查預測的50.2。從中國製造業活動的溫和擴張來看，顯示出北京政府一系列的刺激措施終於開始滲透到該國的經濟體當中。

街口投信表示，根據標準普爾全球市場情報的最新報告，在大量鑽探成果湧入和融資激增的推動下，10月份採礦業活動急劇增加。在融資金額部分，得益於銅融資額的增加，該融資額增加260%來到3.1億美元。顯示出市場看好未來銅價表現，擴大投資探勘具有開採價值的銅礦。

路透社報導指出，法國能源公司－TotalEnergies將在沙烏地阿拉伯建造一座300百萬瓦(ＭW)的太陽能園區，而法國電力公司EDF旗下的可再生能源公司也將建設兩個總裝置容量達1.4吉瓦的太陽能園區。針對這些投資計畫，沙烏地阿拉伯將提供該投資項目為期25年的電力採購協議。而沙烏地阿拉伯未來的目標是到2030年將再生能源裝置容量從目前的5吉瓦增加到130吉瓦，國際能源總署估計沙烏地阿拉伯在未來五年，將占整個中東和北非地區再生能源成長的三分之一。

太陽能 沙烏地阿拉伯

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