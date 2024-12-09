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OPEC+延後增產使原油供需展望上調

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信整理，上周布蘭特原油價格下跌超過2.5%，而WTI價格下跌1.2%；雖然上周OPEC決議延後增產，然而投資人預期包括美國在內的非OPEC產油總量將於2025年持續增加，使油價疲軟。美國能源資訊署 (EIA) 最新展望報告，原油產量預計將從2024 年創紀錄的1,320 萬桶/日到2025年的1,350萬桶/日。

市場普遍認為美國下任總統川普支持低油價，也助長看跌的觀點；然而，美國的石化行業仍遵守資本市場機制，若川普政策使油價疲軟而不能帶來收入和利潤增加，這可能會降低油商增產意願。另外，川普某些政策對於降低油價的目標可能產生反效果，包括對加拿大的原油和其他國家商品關稅、對伊朗採取強硬立場，可能使油價與通膨重新上升。

OPEC+於上周決議延後增產到明年4月，摩根史丹利上周四報告中表示，預測將2025年下半年布蘭特原油價格從每桶66-68美元上調至70美元；主要原因是下調伊朗、利比亞和委內瑞拉等國家產量，預計原油供給過剩數量從130萬桶/日減少至80萬桶/日。而匯豐銀行上周五報告，將2025年布蘭特原油價格預測維持在每桶70美元，預計2025年石油市場將過剩50萬桶下修為20萬桶/日。在OPEC+維持減產情況下，預期全球供需保持平衡，並且庫存可能持續緩降。

OPEC 原油價格 美國

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