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義大利國鐵榮登歐洲最佳鐵路公司 歐洲之星吊車尾

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
圖為義大利國營鐵路公司的火車。路透
圖為義大利國營鐵路公司的火車。路透

歐洲運輸環境聯合會今天發布研究指出，歐洲27家鐵路營運商，表現最差的是歐洲之星（Eurostar），價格昂貴且服務不可靠；義大利國營鐵路公司（Trenitalia）則是位居榜首。

法新社報導，歐洲運輸環境聯合會（T&E）的報告總結：「我們的分析指出，票價與更好的服務品質並無相關。」

報告中說，奧地利國鐵（OBB）與義大利國鐵性價比很高，但是像歐洲之星之類的營運商，每公里收費幾乎是歐洲平均價格的兩倍，但未能提供更好的服務。

報告指出，歐洲之星連接法國、英國、比利時和荷蘭，收費是歐洲的兩倍，但可靠性僅排名14；相反的，義大利國鐵與奧地利國鐵提供了最佳性價比。

研究小組檢視中長程班次的8項標準，價格是最重要指標，但同時也考量可靠性、折扣方案、誤點補償政策、乘客體驗，以及是否設有夜間列車或自行車放置空間。

位居第一的是義大利國鐵，緊隨其後的是瑞士聯邦鐵路公司（SBB），捷克私鐵RegioJet排名第3，第4名為奧地利國鐵，法國國家鐵路公司（SNCF）排名第5。研究同時表示所有鐵路商的準點率最好能再提升。

報告指出：「歐洲主要鐵路營運商的可靠性仍然令人失望。25家營運商中只有11家的準點率超過80%。」歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司（DeutscheBahn）受限於網絡老化，在可靠性敬陪末座，整體排名則是位居16。

歐洲運輸環境聯合會表示，開放競爭改善了馬德里－巴塞隆納，以及米蘭－羅馬等多條路線服務，但是私有化並未提升英國的火車服務。

歐洲運輸環境聯合會也呼籲各國政府投資鐵路網絡，以提高可靠性並降低鐵路營運商費用，進而降低票價。

奧地利 義大利 馬德里

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