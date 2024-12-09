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OPEC+延後復產後 沙國調降亞洲油價甚於市場所料

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沙烏地阿拉伯國家石油公司將1月主要阿拉伯輕質原油每桶比市場基準售價溢價定為90美分，低於本月的1.7美元。美聯社
沙烏地阿拉伯國家石油公司將1月主要阿拉伯輕質原油每桶比市場基準售價溢價定為90美分，低於本月的1.7美元。美聯社

沙烏地阿拉伯在OPEC+進一步延後恢復產量後，對亞洲買家調降油價幅度超出預期，可見市場前景依然疲弱。

彭博看到的報價顯示，沙國國營石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱阿美），將1月主要阿拉伯輕質原油每桶比市場基準售價溢價定為90美分，低於本月的1.7美元。根據交易商與煉油商的調查，市場原本預料溢價僅會小幅下調至1美元。

阿美同時也調降對西北歐和地中海地區的油價，但對北美地區的售價則保持不變。

國際基準油價今年走低，因市場擔憂需求成長疲弱，特別是中國大陸的需求低迷，可能導致全球市場明年出現供應過剩。布蘭特原油目前每桶僅略高於71美元，並在窄幅波動，以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，大致削弱了交易商先前已反映市場的風險溢價。

由沙國和羅斯主導的OPEC+已同意將原定於明年1月開始的增產計畫再延後三個月，這已是第三次挪後。在供應過剩的陰影之下，OPEC+ 陷入棘手的兩難處境：是要將減產延長至2025年，還是要冒上油價暴跌的風險？

OPEC 售價 油價

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