迪士尼 強攻亞洲郵輪市場

迪士尼首艘以亞洲為母港的郵輪船票，將於本周向大眾開賣，盼利用新加坡的旅遊熱潮，為其郵輪事業實現雄心勃勃的目標。船上有七大主題區域，包含在亞洲引起熱烈回響的漫威英雄主題區，迪士尼希望藉此強攻當地市場。

彭博資訊報導，「迪士尼探險號」（Disney Adventure）船票將在12月10日開賣，時間是從新加坡啟航的整整一年前。迪士尼郵輪的忠誠會員則可在上周提前預訂。

迪士尼郵輪公司（Disney Cruise Line）東南亞區總經理福克斯表示，「迪士尼探險號將改變全局」。

新加坡希望這艘新郵輪協助鞏固其東南亞旅遊翹楚地位，為疫後復甦重新注入活力。根據政府數據，今年第3季入境旅客年增14%至440萬人次，全年入境人數有望創下2019年以來最高。

迪士尼探險號是該公司史上最大郵輪，預計將於2025年12月15日自新加坡展開處女航，可服務約6,700位旅客，總噸位達20.8萬噸，將比本月才在美國首航的「迪士尼寶藏號（Disney Treasure）」大44%左右。

迪士尼探險號將以新加坡為母港至少五年。新加坡旅遊局（STB）郵輪發展總監Jacqueline Ng預期，該郵輪在這段期間將吸引國內外數百萬乘客。在新加坡去年破紀錄的200萬郵輪乘客中，逾半來自國外。

攜程新加坡地區總經理Edmund Ong表示，迪士尼探險號已有強勁的需求。在票價公布後，攜程的郵輪頁面流量躍增超過50%，11月加入這艘郵輪等待名單的人數較10月攀升60%。