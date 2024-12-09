Hello Kitty 50歲 三麗鷗今年股價翻倍

在凱蒂貓（Hello Kitty）今年滿50歲之際，三麗鷗（Sanrio）推出更多新世代的卡通角色「接班人」，並且與韓流偶像與精品品牌合作，提高品牌知名度與授權營收，激勵股價今年來飆漲150%，漲幅更是大盤東證指數（Topix）的十倍。

三麗鷗近來陸續發表「小幽靈花丸」、「便便君」等新卡通角色，帶動其智慧財產權收入日增，也讓授權業務範圍擴大到凱蒂貓以外。該公司的卡通角色陣容持續擴大，現已超過450種，人氣也非常旺，充分展現日本強大的軟實力，日本創紀錄的外國旅客也紛紛湧入三麗鷗商店，購買限量版商品。

三麗鷗預期，止於明年3月的今年度淨營收將跳增31%至1,306億日圓（8.7億美元），營業利益有望成長逾50%至歷史新高水準。

三麗鷗今年來股價漲幅 圖／經濟日報提供

海外授權營收持續增加，特別是北美和中國大陸市場。

NH投資&證券公司日股分析師金彩允（音譯）說，三麗鷗與韓流偶像、愛迪達（Adidas）、巴黎世家（Balenciaga）等品牌合作，已「大幅提高」自身在南韓的品牌知名度，但三麗鷗高度依賴角色授權，使該公司較易受到全球經濟情勢與消費潮流的影響。

岩井宇宙證券資深分析師川崎智明表示，三麗鷗正全面採用類似任天堂的多面向智慧財產權商業模式，成長潛力可媲美任天堂。

RBC BlueBay資產管理資產組合經理人舟木麻彌說，凱蒂貓以外角色的海外銷售激增，成長潛力龐大。她表示，相較於迪士尼的卡通角色通常和特定故事連結，三麗鷗的角色面相較廣，也能輕易和其他角色共存。她也稱讚三麗鷗的2020年領導階層轉型。

三麗鷗會長辻朋邦在2020年7月從三麗鷗創辦人、祖父辻信太郎接班後，該公司股價狂漲近800%。

儘管凱蒂貓蜚聲中外，但這款角色在三麗鷗的2024年角色排名中僅拿下第五名，冠軍是「大耳狗喜拿」奪得冠軍。

凱蒂貓上次掄元已是2019年，有時還擠不進前五名。去年 度凱蒂貓對三麗鷗商品與授權毛利的貢獻占比滑落到30%，較十年前腰斬，其他角色的貢獻比重則成長到逾50%。