美耶誕樹農 雪上加霜

美國耶誕樹農今年的處境為過去幾年來最黯淡，面臨的挑戰包括耶誕樹疫病、人力短缺、海外競爭，以及種苗、曳引機等物資大漲，還有先前海倫颶風重創北卡羅來納州西部這個重要耶誕樹產地，更使農民處境雪上加霜。

美國消費者去年約購買2,160萬顆耶誕樹，中位數價格為75美元，往年感恩節都是耶誕樹的銷售高峰，但今年感恩節來得較晚，縮短了銷售期，也對樹農造成壓力。

耶誕樹農在遭遇樹木根腐病的威脅之際，還面臨人造耶誕樹的競爭，這些樹木組裝起來更容易，而且更加逼真，有時還散發出像「白冬冷杉」這樣的香氣。

雪上加霜的是，最受歡迎的耶誕樹種弗雷澤冷杉主要產自北卡羅來納州西部，但當地遭受海倫颶風重創，儘管北卡羅來納耶誕樹協會表示，今年耶誕樹供應不虞匱乏，但五或六年後的供應可能面臨壓力，因為種植一棵完整尺寸的弗雷澤冷杉約時十年，而許多受損的樹木距離長成還有好幾年。

勞動力短缺也是問題之一。北卡羅來納州是H-2A簽證計畫（農業工人）的大戶，而耶誕樹農巴爾表示，雇用外籍勞工的相關規定變得更為繁瑣。