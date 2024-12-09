南韓國政空轉 零售商、餐飲業績遭殃

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓總統尹錫悅上周宣布的戒嚴令雖在數小時後被國會推翻，但已引發排山倒海的眾怒，民眾在全國各地發起一系列的街頭抗議，連帶使零售、餐飲和旅館業者遭受災殃。

首爾周邊旅遊熱點的商店到總統府所在地首都龍山區的餐館，隨著愈來愈多民眾走上街頭，將打擊商家銷售將。以往的數據顯示，南韓陷入政治動盪，常抑制消費活動。

在距離年底僅剩幾周之際，對百貨公司業者而言，這場打擊委實來的不是時候，因為這段期間的來客量及銷售額都是一年中最多。

2016年也出現類似情況，當時首爾市中心爆發持續了幾個月的燭光抗議，要求時任總統朴槿惠下台。

產業專家說，當時樂天百貨公司位於首爾最熱門旅遊景點明洞本店的銷售額，年比銳減11.1%，同期，新世界百貨公司位於明洞旁的小公洞本店業績也跌5.5%。

這場政治鬧劇也可能使世界各地旅客卻步，波及依賴遊客的產業，免稅店、健康美容商店和時尚精品店的銷售額預計會下降。

旅館與飯店預期，由於街頭示威活動愈演愈烈，會議廳和婚禮廳的租金可能大減，並影響飯店來客量。

飯店 首爾

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