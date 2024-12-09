美國新關稅戰效應 ECB本周估將降息1碼 巴西可能升息

在美國總統當選人川普明年元月將上任、可能發動關稅戰的陰霾下，歐洲央行（ECB）、瑞士及加拿大等地央行本周預料都將降息，巴西央行則可能升息，反映各國通膨發展各異，各大央行貨幣政策將進入不同步的階段。

美國將公布的11月核心通膨率可能維持頑固，從而引發資產價格回檔。

本周主要央行的貨幣政策調整，預料將集中在11、12日兩天，加拿大央行（BoC）11日預料將連續第二次降息2碼，基準利率降至3.25%，因為該國11月失業率竄升至八年高點，且川普威脅將對加拿大產品開徵25%關稅。

巴西央行同日則預估將升息3碼至12%，並且可能暗示明年會繼續緊縮貨幣政策，反映通膨依然居高不下。

ECB預料將於12日今年第四度降息1碼，存款利率降至3%，並且維持鴿派，討論焦點正迅速從通膨風險，轉而擔憂全球貿易可能受創，從而對歐元區造成的風險。

目前投資人預料ECB將加速降息，存款利率到明年6月時將調到2%。同日瑞士央行也可能因為瑞郎升值，而降息1碼至0.75%。

澳洲央行10日預料將維持4.35%的利率不變，祕魯12日也可能按兵不動於5%。

美國11日將公布11月消費者物價指數（CPI），核心CPI年升率預估將持平於3.3%，顯示通膨減緩進展停滯，12日發布的11月生產者物價指數（PPI）預估年升3.2%，是六月來最大升幅，反映躉售物價壓力仍重，可能降低聯準會（Fed）下周降息的預期，引發目前價位偏高的股市回檔。

美國上周公布的11月就業數據顯示失業率攀升，暗示勞動市場維持強勁，但持續降溫，市場預期Fed下周將降息1碼，並且討論明年暫緩降息。