投資展望論壇19日登場 陶冬： Fed 明年恐暫緩降息

知名經濟學家陶冬認為，「川普2.0」時代會帶來更大的財政赤字和通膨，有可能迫使美國聯準會明年上半年暫緩降息，待看清形勢再做打算。

經濟日報將於12月19日舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，陶冬將出席，並以「陶冬看2025」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

陶冬認為，美國經濟表現仍比其他國家強勁，消費零售展現非常韌性，為軟著陸提供支援。漲工資再起可能觸動工資和服務價格連環上升，加徵進口關稅預計也會給CPI通膨帶來壓力。

因此，他修改對聯準會降息路徑圖和終極利率水準判斷，之前預測12月降息25基點，明年降息四至五次，每次25基點。現在預測12月降息25基點，明年上半年暫停降息，下半年降息二次，每次25基點。終極政策利率水準原設2.5%至2.75%，現在設在3.5%至3.75%。

12月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議仍可能降息，「這就是鮑爾式的倔強，要顯示其政策獨立性、一貫性」。不過最需要關注的是前瞻性指引和鮑爾的語境。

很多論點認為川普不可預測，陶冬指出，在他心目中，川普在戰術手法上的確很難預測，但戰略上始終想法就是「MAGA」（Make America Great Again；讓美國再次偉大）。

「MAGA」核心邏輯就是打破現有建制，要改變歐巴馬、拜登政府干預主義，還市場主導的美國經濟，同時透過減稅、去監管，來讓美國經濟恢復活力，這是其國內MAGA主旋律，以目前局勢來看，「川普2.0」政策會推進很快、很激進，也給選民一個交代。

在海外，川普要推翻戰後美國自己建立的國際政治、經濟、貿易秩序，因為經歷近80年後，這些機構不再受美國控制，從聯合國、WHO、WTO、IMF，乾脆推倒重來，不再用過去美國開放市場換取世界對美國普遍價值的支持，即「紅蘿蔔方式」，他要走「大棒方式」。「你要麼跟我走，要不就對你徵高額關稅。目的建立一個新國際秩序，更傾向雙邊談判。」

再來就是要遏制中國在全球影響力的擴張。「為達到目的，我相信他會迅速結束俄烏衝突、壓下中東問題，不再開出新戰場，集中精力對付中國，並用各種方式遏止中國科技、貿易在地緣政治上的影響力。」