南韓國政空轉衝擊核電、貿易 恐造成經濟政策停擺

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
南韓總統尹錫悅上周宣布的戒嚴令引發眾怒，民眾在全國各地發起一系列的街頭抗議。（路透）
南韓總統尹錫悅上周宣布的戒嚴令引發眾怒，民眾在全國各地發起一系列的街頭抗議。（路透）

南韓執政黨國民力量黨表示，引發「戒嚴之亂」的總統尹錫悅將不再插手外交等國家事務，由該黨與總理共同治國，但在野黨認為這個安排違憲，勢必將在國會加強掣肘施政，可能造成國政空轉，尹錫悅政府追求核電、打造半導體超級聚落等重大政策可能停擺，也更難因應美國總統當選人川普帶來的貿易挑戰。

在國民力量黨杯葛在野黨的尹錫悅彈劾案後，黨魁韓東勳與總理韓悳洙8日共同宣布，已尋求尹錫悅「有序辭職」，尹錫悅在下台前將不再涉入外交政策等國政，但為了儘可能減輕動盪，將由韓悳洙和執政黨共同處理國家事務。MBC報導，韓東勳可能要求尹錫悅在六個月內請辭。

然而，南韓國會議長禹元植表示，由總理與執政黨共同行使總統職權違憲，「彈劾是中止總統職權的唯一法律程序」，「憲法也規範總統無法行使職權時的程序」。在野黨共同民主黨已承諾，在尹錫悅請辭或被罷黜前，將每周提出彈劾動議。

南韓檢方同日表示，已把尹錫悅列為叛國罪嫌犯，並已逮捕前國防部長金顯龍、搜索其居所與辦公室，成為戒嚴之亂後首位被捕的知名高階官員，行政安全部（內政部）部長李祥敏則已請辭獲准。專家認為，國民力量黨此舉可能要爭取在尹錫悅下台後改選總統的時間，但可能仍無法平息眾怒。

南韓國政空轉，能源政策將首當其衝。尹錫悅以國家核能產業為要務，除了延長國內核電廠的服役年限，還將南韓定位為核電產業的全球領導者，取得大約169億美元的捷克核電廠建造合約。尹錫悅政府今年6月也宣布，東海氣田開發案是邁向能源安全的關鍵一步，但該計畫已遭反對黨的強烈抵制。

尹錫悅政府也宣布未來20年將在首爾南方京畿道打造「半導體超級聚落」的計畫，攜手三星電子和SK海力士，共同打造「半導體超大晶圓廠區」，推動總額622兆韓元（約4,720億美元）的投資，並已推出提出一項特別晶片法案，補貼半導體廠商，並豁免全國工時上限，如今這些政策可能停擺。

此外，隨著貿易部長安德根等重要內閣成員的辭職，川普將在一個多月後就任美國總統後，預計會對主要貿易夥伴課徵關稅，南韓可能更加無力因應。

半導體 南韓 尹錫悅

延伸閱讀

和總統密謀戒嚴令！南韓前防長金龍顯被捕 反對黨計劃再推彈劾尹錫悅

執政黨宣布總統不參與國政 李在明痛批破壞憲政體制、誓言14日彈劾尹錫悅

下架尹錫悅唯一方式是彈劾！ 南韓議長怒批：執政黨無權代行總統職務

南韓前防長金龍顯涉叛國被捕 在野11日再提彈劾尹錫悅

相關新聞

Hello Kitty 50歲 三麗鷗今年股價翻倍

在凱蒂貓（Hello Kitty）今年滿50歲之際，三麗鷗（Sanrio）推出更多新世代的卡通角色「接班人」，並且與韓流...

南韓國政空轉衝擊核電、貿易 恐造成經濟政策停擺

南韓執政黨國民力量黨表示，引發「戒嚴之亂」的總統尹錫悅將不再插手外交等國家事務，由該黨與總理共同治國，但在野黨認為這個安...

傳在微軟投資案下 華府已准向阿聯出口高端AI晶片

美國新聞網站Axios 今天引述兩名知情人士的話報導，華府已批准向阿拉伯聯合大公國人工智慧（AI）公司G42出口先進的A...

「迪士尼探險號」將開賣！迪士尼最大郵輪攻亞洲市場 漫威英雄也助陣

迪士尼首艘以亞洲為母港的郵輪船票，將於本周向大眾開賣，盼利用新加坡的旅遊熱潮，為其郵輪事業實現雄心勃勃的目標。船上有七大...

投資展望論壇19日登場 陶冬： Fed 明年恐暫緩降息

知名經濟學家陶冬認為，「川普2.0」時代會帶來更大的財政赤字和通膨，有可能迫使美國聯準會明年上半年暫緩降息，待看清形勢再...

南韓國政空轉 零售商、餐飲業績遭殃

南韓總統尹錫悅上周宣布的戒嚴令雖在數小時後被國會推翻，但已引發排山倒海的眾怒，民眾在全國各地發起一系列的街頭抗議，連帶使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。