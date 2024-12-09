南韓國政空轉衝擊核電、貿易 恐造成經濟政策停擺

南韓執政黨國民力量黨表示，引發「戒嚴之亂」的總統尹錫悅將不再插手外交等國家事務，由該黨與總理共同治國，但在野黨認為這個安排違憲，勢必將在國會加強掣肘施政，可能造成國政空轉，尹錫悅政府追求核電、打造半導體超級聚落等重大政策可能停擺，也更難因應美國總統當選人川普帶來的貿易挑戰。

在國民力量黨杯葛在野黨的尹錫悅彈劾案後，黨魁韓東勳與總理韓悳洙8日共同宣布，已尋求尹錫悅「有序辭職」，尹錫悅在下台前將不再涉入外交政策等國政，但為了儘可能減輕動盪，將由韓悳洙和執政黨共同處理國家事務。MBC報導，韓東勳可能要求尹錫悅在六個月內請辭。

然而，南韓國會議長禹元植表示，由總理與執政黨共同行使總統職權違憲，「彈劾是中止總統職權的唯一法律程序」，「憲法也規範總統無法行使職權時的程序」。在野黨共同民主黨已承諾，在尹錫悅請辭或被罷黜前，將每周提出彈劾動議。

南韓檢方同日表示，已把尹錫悅列為叛國罪嫌犯，並已逮捕前國防部長金顯龍、搜索其居所與辦公室，成為戒嚴之亂後首位被捕的知名高階官員，行政安全部（內政部）部長李祥敏則已請辭獲准。專家認為，國民力量黨此舉可能要爭取在尹錫悅下台後改選總統的時間，但可能仍無法平息眾怒。

南韓國政空轉，能源政策將首當其衝。尹錫悅以國家核能產業為要務，除了延長國內核電廠的服役年限，還將南韓定位為核電產業的全球領導者，取得大約169億美元的捷克核電廠建造合約。尹錫悅政府今年6月也宣布，東海氣田開發案是邁向能源安全的關鍵一步，但該計畫已遭反對黨的強烈抵制。

尹錫悅政府也宣布未來20年將在首爾南方京畿道打造「半導體超級聚落」的計畫，攜手三星電子和SK海力士，共同打造「半導體超大晶圓廠區」，推動總額622兆韓元（約4,720億美元）的投資，並已推出提出一項特別晶片法案，補貼半導體廠商，並豁免全國工時上限，如今這些政策可能停擺。

此外，隨著貿易部長安德根等重要內閣成員的辭職，川普將在一個多月後就任美國總統後，預計會對主要貿易夥伴課徵關稅，南韓可能更加無力因應。