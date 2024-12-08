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「迪士尼探險號」將開賣！迪士尼最大郵輪攻亞洲市場 漫威英雄也助陣

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
「迪士尼探險號」可暢玩七大主題區域。迪士尼、皮克斯和漫威將其標誌性的故事、奇妙和幻想注入其中，是理想度假選擇。美聯社
「迪士尼探險號」可暢玩七大主題區域。迪士尼、皮克斯和漫威將其標誌性的故事、奇妙和幻想注入其中，是理想度假選擇。美聯社

迪士尼首艘以亞洲為母港的郵輪船票，將於本周向大眾開賣，盼利用新加坡的旅遊熱潮，為其郵輪事業實現雄心勃勃的目標。船上有七大主題區域，包含在亞洲引起熱烈迴響的漫威英雄主題區，迪士尼希望藉此強攻當地市場。

彭博資訊報導，「迪士尼探險號」（Disney Adventure）船票將在12月10日開賣，時間是從新加坡啟航的整整一年前。迪士尼郵輪的忠誠會員則可在上周提前預訂。

迪士尼郵輪公司（Disney Cruise Line）東南亞區總經理福克斯（Sarah Fox）表示，「迪士尼探險號將改變全局」、「這艘船的方方面面都經過精心設計」。

新加坡希望這艘新郵輪協助鞏固其東南亞旅遊翹楚的地位，並為疫後復甦重新注入活力。根據該國政府的數據，今年第3季入境旅客年增14%至440萬人次，全年入境人數有望創下2019年以來最高。

迪士尼探險號是該公司史上最大郵輪，預計將於2025年12月15日自新加坡展開處女航，可服務約6,700位旅客，總噸位達20.8萬噸，將比本月才在美國首航的「迪士尼寶藏號（Disney Treasure）」大44%左右。

迪士尼探險號將以新加坡為母港至少五年。新加坡旅遊局（STB）郵輪發展總監Jacqueline Ng預期，該郵輪在這段期間將吸引國內外數百萬乘客。在新加坡去年破紀錄的200萬郵輪乘客中，逾半來自國外。

攜程（Trip.com）新加坡地區總經理Edmund Ong表示，迪士尼探險號已有強勁的需求。在票價公布後，攜程的郵輪頁面流量躍增超過50%，11月加入這艘郵輪等待名單的人數較10月攀升60%。

迪士尼也正把握疫後的全球旅遊復甦商機，計劃未來十年把花在主題樂園與郵輪航線的支出提高一倍，目標是到2031年時增加五艘郵輪至13艘。

有別於其他郵輪，探險號並非由迪士尼自行建造。根據德國媒體報導，迪士尼是在雲頂香港2022年聲請破產時，以大幅折扣後的4,000萬歐元向其購買。

福克斯表示，雖然米老鼠仍受粉絲喜愛，但蜘蛛人及鋼鐵人等漫威超級英雄也在亞洲引發熱烈迴響，該郵輪的上層甲板被改造成漫威主題區，有三個景點，包括250公尺長的鋼鐵人主題雲霄飛車，是迪士尼郵輪首見，也是全球船上最長的雲霄飛車。

船上的飲食將以亞洲各國料理為主，從印度料理到日式料理都有，還提供珍珠奶茶。

Disney 新加坡 迪士尼 郵輪

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