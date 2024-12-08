富比世：2025年十大高薪遠距工作職缺 法律領域逆勢增長

摘要 2025年的高薪遠端職位，大多集中於高技能與專業性強的領域。

根據《富比世》報導，知名求職網站Indeed最新的勞動市場研究指出，遠端工作熱潮自2022年來有所趨緩，但特定領域的需求依舊穩定，甚至有上升的跡象，特別是在一些個人專業技能較吃重的崗位上。

遠端工作趨勢大解析

Indeed數據指出，求職網站上開出的遠端職缺在2022年2月達到了高峰；到了2024年10月，遠端工作職缺確實有所下滑，但特定領域的遠端需求依舊穩定上升，尤其是在需要高專業技能的崗位上。

統計資料顯示，部分產業如會計、軟體開發和金融領域的遠端職缺比例，在疫情緩解後出現下降。然而，有些特定領域卻逆勢增長，尤其是法律領域，是少數遠端職缺不減反增的產業之一，比例從30%上升至32%。

在Indeed網站貼出的各領域遠端職缺中：

●會計業：下滑6個百分點（從31%降至 25%）

●軟體開發：下滑3.8個百分點（從 36%降至32%）

●IT營運與支援中心：下滑3.8個百分點（從34%降至30%）

●銀行和金融業：下滑2.5個百分點（從24%降至22%）

●計算領域：下滑2.2個百分點（從32%降至29%）

●資訊設計和文件：下滑1.5 個百分點（從31%降至30%）

●行銷：穩定在25%

●媒體與通訊：成長1.7個百分點（從22%增至24%）

●土木工程：穩定在23%

●法律：上升2.1個百分點（從30%升至32%）

《富比世》彙整出十個高薪遠端工作，一起來看看有哪些？

1. 財務長（CFO）

財務長負責管理公司的財務健全度，包括規劃財務策略、制定預算並監控資金運作。隨著越來越多企業迎來數位轉型，許多財務管理工作已實現遠端化。

平均年薪範圍：$337,628至$577,731美元

2. 遠端軟體架構師

軟體架構師（Software Architect），負責全端軟體系統的架構設計，以及開發使用者介面（UI），需要具備定義軟體架構的設計技能，以不斷優化軟體系統，這在企業進行數位化轉型的過程中尤其關鍵。

平均年薪範圍：$204,000至$328,000美元

3. 遠端資安事件分析師

網路安全的重要性日益提升，資安事件分析師（Information Security Analyst）需要負責監控公司網路的安全漏洞，確保業務資訊環境的安全性、檢測檢查電腦和網路系統的漏洞。資安事件分析師還需要熟悉網路、防火牆以及資料加密程式，以保護公司敏感資訊及應對網路系統的「潛在威脅」。

平均年薪範圍：$84,725至$102,919美元

4. 遠端財務分析師

金融領域的另一項高薪遠端工作是財務分析師（Financial Analyst ）。財務分析師會利用市場數據和趨勢，為企業或個人提供投資建議，是金融業中需求穩定且收入可觀的遠端職位。

平均年薪範圍：$73,606至$90,501美元

5. 資料科學家

在大數據與人工智慧的背景驅動下，資料科學家（Data Scientist）的遠端職缺需求快速增長。根據Indeed預測，到了2033年，美國勞動力市場中新增的資料科學家職位比例將成長36%。 身為資料科學家，除了負責收集資料，還需透過機器學技術對數據進行分析、處理與建模，同時要具備為企業統籌資料、發現問題，以及解決問題的能力。

平均年薪範圍：$110,339至$135,404美元

6. 遠端技術寫作人員

技術寫作員（Technical Writer）負責為企業的產品撰寫操作手冊、使用說明書，以及引導文件等，讓消費者了解如何安全有效地使用產品，以及產品的運作方式。 有些技術寫作的職缺也能以自由接案的方式進行。這份工作對具備技術背景，且擅長溝通的專業人士來說是十分理想的遠端工作。

平均年薪範圍：$67,000至$115,000美元之間

7. 遠端數位行銷總監

數位行銷總監（Digital Marketing Director），是公司的整體數位行銷策略的核心角色，這個職位除了要具備數位行銷企劃能力，還負責執行企業所有網路行銷策略，包括品牌定位與業務目標，是行銷領域中的高薪職缺。

平均年薪範圍：$170,338至$217,712美元之間

8. 公關經理

公關經理（PR Manager）是傳媒領域中薪水最高的遠端職缺之一。 在這份工作中，你需要處理所有媒體詢問，同時還得帶領公司的公關團隊，並尋求與主要產業意見領袖和媒體發展正面的關係，以提升、維護並建立公司的品牌形象。 公關經理也會負責一些活動規劃，因此擁有活動管理與規劃的背景肯定會有所幫助。

平均年薪範圍：105,830美元至157,030美元之間

9. 土木工程專案經理

專案經理一向是收入偏高的職位，但也會因服務產業不同而有高低之分。《富比世》指出，土木工程專案經理（Civil Engineering Project Manager）因為必須領導一個由工程師、承包商和其他人組成的工程團隊，並管理大型專案項目，所以酬勞偏高。儘管部分工程需現場操作，但許多計劃與溝通協調工作均可以遠端型式完成。同時要滿足業者的要求。

平均年薪範圍：$139,811至$180,175美元之間

10. 法律顧問

自2022年以來，法律產業的遠端工作比例增加了2%。法律顧問或律師諮詢，成為遠端需求高漲的職位，他們需協助企業符合相關法規，支援商業談判、合約審核、授權和協議。

平均年薪範圍：介於$152,882至$196,893美元之間

遠端工作的未來機會

2025年的高薪遠端職位，大多集中於高技能與專業性強的領域，例如技術、金融與法律。對於有志於進入遠端工作的求職者，以下幾點建議將有所幫助：

提升個人專業技能： 自我學習就是一種投資，你可以進修一些熱門領域的專業技能，例如數據分析、網路安全及數位行銷等。

熟悉遠端工具： 學會使用如Zoom、Slack及Asana等協作工具，以提升遠端工作的效率。

建立強大的人脈網路： 加入專業社群，積極參與線上或線下的產業活動，拓展機會。

無論你是希望突破職業瓶頸，還是追求更多的生活自由，現在正是投資自身技能、適應遠端工作模式的最佳時機！

資料來源：Forbes、Hiring Lab

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《原文富比世：2025年十大高薪遠距工作職缺》