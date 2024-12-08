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泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。美聯社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。美聯社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減，顯示這項受富有投資人歡迎資產的「泡沫，可能終於破滅了」。

英國金融時報（FT）報導，愛丁堡投資銀行Noble公司指出，在截至10月1日的過去一年，全球售價超過1,000英鎊（1,270美元）的瓶裝威士忌銷量下滑34%，減幅大於去年的7%，同期銷售額也減少40%，遠不如前一年的增加10%，原因為在高通膨時期後的全球經濟疲軟，抑制高級酒類的市場需求。

全球金融海嘯後，由於超低利率環境與多國央行實施量化寬鬆（QE）政策，市場對單一麥芽威士忌的興趣暴增，但Noble飲食部門主管麥可法金指出，疫後的高通膨和高利率，削減了市場對稀有蘇格蘭威士忌這類昂貴收藏品的需求，「珍稀威士忌的交易價格長期以來處於泡沫水準，現在可能已經破滅」。

蘇富比（Sotheby's）威士忌與烈酒事業主管佛爾也說，過去幾乎任何威士忌一上市就會漲價的年代，已經結束。但他也說，生產商正對2020年後推出的威士忌「錯誤定價」，相較下，剛推出時價位合理的較陳年瓶裝威士忌，價格還是「相當好」，只是低於2022年的高點。

麥卡倫以法國經典萊儷（Lalique）水晶酒瓶裝的50年威士忌，在拍賣會的售價約5萬英鎊，仍比2005年剛推出高九倍。波摩（Bowmore）1993年推出、每瓶定價100英鎊的第一版威士忌，拍賣價則接近1.5萬英鎊。

此時正值蘇格蘭威士忌產業遭遇困境。蘇格蘭威士忌協會的數據顯示，蘇格蘭威士忌今年上半年出口額較去年同期減少18%，出口量也下滑10%。

麥可法金說，「蘇格蘭威士忌產業認為現在將是『咆哮的2020年代』，但現實卻艱困得多」，「該產業直接受到生活成本的衝擊，銷量下滑，大廠牌也相繼發布獲利預警」。

威士忌市場近年的需求焦點已從亞洲轉向美國，因美國經濟強勁推升高價威士忌的需求。但麥可法金也說，美國總統當選人川普關稅威脅對美國需求的影響，可望由亞洲的買氣回溫彌補，例如香港最近已調降關稅，但當地經濟依然陷入掙扎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 拍賣會 通膨

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