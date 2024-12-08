快訊

周董地表最強...山下智久露面當嘉賓？林志玲絕美現身

周董嘉賓太狂！蔡姐真的來了 親揭驚人發現

獨／為搶高鐵座位…女子竟往小孩頭上淋不明液體 母反擊怒潑水場面混亂

聽新聞
0:00 / 0:00

當家花旦凱蒂貓已50歲！三麗鷗其他角色建功 今年股價大漲150%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
三麗鷗今年來股價狂漲150%，凱蒂貓以外角色的貢獻居功厥偉。美聯社
三麗鷗今年來股價狂漲150%，凱蒂貓以外角色的貢獻居功厥偉。美聯社

凱蒂貓（Hello Kitty）今年歡慶50歲生日，母公司三麗鷗（Sanrio）今年來股價也大漲150%，但最大功臣卻不是這隻可愛的「無嘴貓」，而是拜新世代的卡通角色「接班人」所賜。

彭博資訊報導，三麗鷗股價今年來飆漲150%，成為東京證券交易所表現最佳的零售股，漲幅是大盤東證指數（Topix）的十倍。

三麗鷗近來陸續發表「小幽靈花丸」、「便便君」等新卡通角色，帶動其智慧財產權收入日增，也讓授權業務範圍擴大到凱蒂貓以外。該公司預計，止於2025年3月的營業利益，有望成長逾50%至歷史新高水準。

三麗鷗的卡通角色陣容持續擴大，現已超過450種，人氣也非常旺，充分展現日本強大的軟實力，日本創紀錄的外國旅客也紛紛湧入三麗鷗商店，購買限量版商品。

NH投資&證券公司日股分析師金彩允（音譯）說，三麗鷗與韓流偶像、愛迪達（Adidas）、巴黎世家（Balenciaga）等品牌合作，已「大幅提高」自身在南韓的品牌知名度，但三麗鷗高度依賴角色授權，使該公司較易受到全球經濟情勢與消費潮流的影響。

岩井宇宙證券資深分析師川崎智明表示，三麗鷗正全面採用類似任天堂的多面向智慧財產權商業模式，成長潛力可媲美任天堂。

儘管凱蒂貓蜚聲中外，但這款角色在三麗鷗的2024年角色排名中僅拿下第五名，冠軍是「大耳狗喜拿」奪得冠軍。凱蒂貓上次掄元已是2019年，有時還擠不進前五名。去年度凱蒂貓對三麗鷗商品與授權毛利的貢獻占比滑落到30%，較十年前腰斬，其他角色的貢獻比重則成長到逾50%。

RBC BlueBay資產管理資產組合經理人舟木麻彌說，凱蒂貓以外角色的海外銷售激增，成長潛力龐大。她表示，相較於迪士尼的卡通角色通常和特定故事連結，三麗鷗的角色面相較廣，也能輕易和其他角色控存。

她也稱讚三麗鷗的2020年領導階層轉型。三麗鷗會長辻朋邦在2020年7月從三麗鷗創辦人、祖父辻信太郎接班後，該公司股價狂漲近800%。

Hello Kitty 任天堂 卡通 日本

延伸閱讀

AI伺服器大廠美超微准補交財報 股價大漲

Fed本月篤定降息！美國公債大漲 殖利率曲線「牛陡」化

唐吉訶德桃園店開幕 張善政逛完直誇「滿滿日本味」

供不應求！任天堂鬧鐘「Alarmo」掀搶購潮 官方全面暫緩直購計畫

相關新聞

當家花旦凱蒂貓已50歲！三麗鷗其他角色建功 今年股價大漲150%

凱蒂貓（Hello Kitty）今年歡慶50歲生日，母公司三麗鷗（Sanrio）今年來股價也大漲150%，但最大功臣卻不...

不顧反對… 歐盟與南美4國達自貿協定 法國誓言阻撓

經過25年的談判，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭4國組成的南方共同市場（Mercosur）和歐盟6日宣布達成自由貿易協定，...

日本仰賴進口化石燃料 國家財富1年消失逾5兆元

日本受到進口燃料價格居高不下及日圓貶值等影響，加速國家財富外流情況。據統計，能源自給率低的日本，2023年化石燃料相關貿...

知名企業接連撤換CEO 執行長有多重要？都在做什麼？

美國航空巨擘波音、運動品牌耐吉和連鎖咖啡品牌星巴克過去幾個月都撤換執行長，這個月輪到晶片業的英特爾執行長基辛格「被退休」。不過，執行長對這些知名企業究竟有多重要？

星期人物／英特爾CEO基辛格狼狽下台 怪台積電和輝達？

被董事會閃退的英特爾執行長基辛格，無論上任或卸任，都說任職英特爾是他「一生的榮耀」。從18歲進英特爾當品管員開始，到兩度出任CEO，英特爾一路對他大力栽培，他也努力回報，將英特爾推向業界巔峰。2021年鳳還巢的基辛格肩負企業轉型的重責大任，怎知台積電與輝達竟是如此難以超越，結局是他壯志未酬，狼狽下台。

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

「英美碩士學位，值得投資嗎？」最新分析揭示令人意外的真相：近四成碩士課程不僅無法提升收入，還可能帶來財務損失。機會成本、學費負擔，讓許多人念完碩士後處境更糟。特定科系如文學碩士，甚至出現負回報。碩士學位是否真能帶來職業優勢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。