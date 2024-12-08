調查：50%德國民眾對中國電商Temu持負面看法

去年剛進入歐洲市場的中國跨境購物平台Temu在不少歐美國家受到歡迎，月均活躍用戶達9200萬，但從產品到行為違規等批評聲也一直不斷，最新一項調查顯示，半數德國人對Temu看法負面。

德國之聲中文網日前報導，據市場研究機構Appinio最新調查，德國消費者對Temu的評價明顯低於西班牙和美國等其他國家，50%的德國受訪者對Temu的看法「非常負面」、「負面」或「比較負面」，其中勾選「非常負面」的受訪者約18%；而16%的法國消費者同樣對Temu持「非常負面」的觀感。

相比之下，其他國家受訪者對Temu持「非常負面」印象的比例則明顯較低，其中義大利和英國為11%、美國8%，西班牙消費者則僅有4%。

這項調查由電子商務服務商Remazing委託進行，共有來自6個國家的6000人參與，其中5830名受訪者表示聽說過Temu。受訪者被要求描述對該購物平台的印象，但並未被深入詢問對其持正面或負面態度的具體原因。

Temu已成為德國最大的線上零售商之一，據線上民調業者「輿觀」（YouGov）調查，若以訂單數量衡量，今年1至6月，約有130萬德國消費者在Temu平台購物，在德國排行第6。

儘管如此，報導說，Temu仍因產品品質差、缺乏安全標準等問題而受到來自消費者權益團體以及政界人士的批評；此外，該平台還被指利用150歐元免關稅限額等法律漏洞獲利。

此外，位在科隆的零售研究機構IFH的調查也顯示，許多德國消費者對包括Temu在內的線上購物平台持懷疑態度。這項調查同時也包括另一家中國跨境電商平台Shein。在被問及為什麼不願從Temu購買產品時，83% 受訪者提到產品品質很差，60%的受訪者擔心買到假貨。

歐盟執委會已於今年10月正式啟動對Temu的調查程序，原因是懷疑Temu在打擊仿冒品等非法產品銷售方面做得不夠。

Appinio調查於今年7月29日至8月1日期間進行，受訪者來自德國、義大利、英國、西班牙和美國的6000名16至65歲消費者。

IFH的調查則由電子商務零售商eBay和IFH共同發起，針對500名18至69歲的消費者進行了調查，詢問為何不考慮在Temu、Shein及Wish等網上平台購物，可能的答案包括「產品品質差」、「害怕假冒產品」等。