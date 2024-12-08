美股續揚同步提振新興股市上漲

美股續揚，同步提振多數新興股市上漲。總計過去一周上證指數上漲2.3%、香港恒生指數上漲2.2%、台灣加權指數上漲4.1%、南韓KOSPI指數下跌1.1%、印度SENSEX指數上漲2.4%、巴西聖保羅指數上漲1.7%。

富蘭克林證券投顧表示，川普即將再度入主白宮，由於許多負面的出口管制、制裁、關稅等都已經發生，因此中國市場的關注重點將是中國國內領域，對比川普剛上台的2016年，現在中國國內的供應鏈已建立得更趨完備、更能自給自足，雖然過去幾年出口向為經濟成長的關鍵領域，但這是因為國內經濟更加疲軟所致，隨著政策支持預期將轉化為更多國內經濟特定領域企業的獲利成長。中國宣布人民幣10兆元地方政府化債方案，未來一周即將舉行中央經濟工作會議，會有關於2025年的更多計劃。

富蘭克林證券投顧指出，近期經濟數據顯示印度第3季的成長動能放緩有回升趨勢，10月份GST消費稅稅收上升至1.87兆盧比的歷史次高水準，隨著印度政府支出增加與寬鬆的金融情勢，預期經濟成長動能將能回升，整體而言印度中長期成長前景無虞仍深具投資價值，觀察外資歷經10月份於印度市場創紀錄的淨賣超後，12月以來已轉為淨買超，顯示外資在大幅外流印度市場後已逐漸有資金回流跡象。