日本仰賴進口化石燃料 國家財富1年消失逾5兆元

日本受到進口燃料價格居高不下及日圓貶值等影響，加速國家財富外流情況。據統計，能源自給率低的日本，2023年化石燃料相關貿易逆差達26兆日圓（約新台幣5兆4737億元）。

日本經濟新聞報導，透過進一步擴大利用可再生能源及重啟核電機組運轉，降低對進口能源依賴已成課題。

日本貿易振興機構（JETRO）表示，若把七大工業國集團（G7）成員國2022年與化石燃料相關貿易逆差換算成日圓的話，德國赤字20.7兆日圓、法國赤字18.7兆日圓、義大利赤字17.6兆日圓，及英國赤字11.7兆日圓。至於日本同年赤字高達逾30兆日圓，居G7各國之冠。而加拿大與美國則分別盈餘19.9兆日圓及3.4兆日圓。

日本能源貿易逆差來自天然能源自給率低。根據國際能源總署（IEA）等數據，日本能源自給率僅13.3%，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中排名倒數第2。

挪威、澳洲、加拿大及美國等國的能源自給率都超過100%，成為純能源出口國；英國、法國及德國等國總體來說，能源自給率都高於日本。

日本家庭與企業目前使用電力約7成仰賴化石燃料發電。化石燃料包括煤、天然氣及石油等。相比2011年發生的福島第一核電廠核子事故前，日本能源自給率更為降低，主因核電占比下滑，加上可再生能源成長幅度不足以彌補能源缺口。

日本核電占比在1980年度約17%，到2000年度時提升至34%。核子事故發生後，日本全境核電廠發電機組一度全數停機，儘管隨著部分機組重啟運轉，但到2023年度為止的核電占比也僅回復到8.5%左右。

日本若想提高能源自給率，重啟核電與進一步普及可再生能源不可或缺。面對這種能源仰賴進口的現狀，從未來能源安全保障觀點來看，日本必須推動相關對策。

從產業政策觀點著眼，維持讓企業能在國內採購便宜且穩定電力的環境相當重要。日本能源白皮書指出，日本目前電費雖然相較德國與英國來得低，但仍然呈現高於法國與美國的高水準。

世界各國目前都大力轉向以可再生能源為主的脫碳方向，而在推動較為順利的國家中，已經可以看到可再生能源發電成本低於化石燃料的案例。日本持續擴大的能源赤字問題，不僅增加消費者負擔，也讓未來產業政策面臨挑戰。