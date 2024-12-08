美國要求不賣就禁 TikTok敗訴

美國聯邦上訴法院六日駁回中國大陸字節跳動（ByteDance）旗下海外版抖音TikTok上訴案，維持國會通過的「不賣即禁」要求；TikTok不服，表示此案涉及言論自由，將上訴最高法院。

華爾街日報報導，儘管巡迴上訴法院維持「不賣即禁」法律，但TikTok的 一億七千萬美國用戶可繼續使用該應用程式，該法只是禁止谷歌及蘋果等應用程式商店讓用戶下載或更新TikTok應用程式，也禁止網路服務公司支援，從而達到在美國關閉TikTok目的。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院由三名法官組成的合議庭作出判決，指國會有權對TikTok採取行動以保護美國利益。

法官金斯伯格撰寫的判決書，駁回TikTok以及不少用戶指禁令「違反憲法，侵犯言論自由」的論點，指出憲法第一修正案是為了保護美國的言論自由，而TikTok禁令是為了保護這種自由不受外國對手侵犯，同時限制這個對手收集美國人個資的能力。

判決書中也說，國會四月通過的相關法律是經過精心制訂，只是針對外國對手的控制，對抗中國構成的國家安全威脅。

判決書中承認其裁決對TikTok用戶產生嚴重影響，但將之歸咎於中國對美國國家安全及商業威脅，而不是美國政府。三名法官最終維持要求出售TikTok的法律，字節跳動須於二○二五年一月十九日前出售TikTok在美資產，否則必須下架。

TikTok發言人對此表示，「最高法院在保護美國人言論自由權方面有著良好的歷史紀錄，我們希望他在這個重要的憲法問題上也能做到這一點」，暗示將上訴最高法院。

發言人又指，TikTok禁令是基於不準確、有缺陷和假設的資訊而構思推行，導致美國人民受到審查。TikTok已多次強調不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質措施保護用戶隱私。

司法部長加蘭德聲稱，這項裁決「是阻止中國政府將TikTok武器化的重要一步」。眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾表示，今天的裁決是美國人民和TikTok用戶的勝利，也是中國共產黨的損失，它將無法再利用字節跳動對TikTok的控制來破壞美國的主權、監視美國的公民並威脅美國的國家安全。

谷歌及蘋果尚未表明將如何遵守有關法律，也拒絕回應判決。

TikTok除了向最高法院上訴，也寄望總統當選人川普出手。

川普先前曾表明反對禁用TikTok，在他上任後可以拒絕執行禁令或使用總統權力解除有關法律條款。目前他在TikTok擁有超過一千四百萬粉絲。