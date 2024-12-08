AI伺服器大廠美超微准補交財報 股價大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透
AI伺服器大廠美超微（Super Micro）。路透

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）6日表示，那斯達克交易所已准許該公司延後到明年2月25日前補交財務年報和季報。在新期限來臨前，美超微可維持在那斯達克掛牌交易。美超微股價受此利多激勵，在同日盤後一度大漲近13%，後來漲幅約9%。

上個月，美超微委任BDO做為新的會計稽核業者，同時向那斯達克遞交財務年報與季報的法遵計畫書。美超微在今年8月沒能依規定提交年報，進而威脅到公司能否繼續掛牌交易；當時美超微被做空機構興登堡研究指控有做假帳等弊端，公司出面表示，延遲交年報是因為需要評鑑「內部財報管控」。

接著，安永會計師事務在10月24日辭去美超微會計稽核業者的委任，更加重創美超微股價。

美超微周五說，公司預期可在明年2月25日之前，交出所有必須提交的財務報告，以期維持在那斯達克上市。

在本月2日時，美超微宣布，由一名董事負責的內部調查已經完成，並沒有發現任何違規事證。

會計師 美超微 財務

延伸閱讀

橋水基金調整科技股布局 賣輝達、買入更多美超微及Palantir股票

蘇姿丰看好AI晶片爆發成長 預估2028年市場規模達5,000億美元

蘇姿丰入選FT最具影響力女性

超微衝刺 AI 概念股沾光

相關新聞

美股雙新高反映市場押注Fed降息心理 通膨成考驗

美股標普500指數和那斯達克綜合指數上周五（6日）再創新高，最新就業數據強化市場對聯準會（Fed）降息的押注。美股既已反...

美國要求不賣就禁 TikTok敗訴

美國聯邦上訴法院六日駁回中國大陸字節跳動（ByteDance）旗下海外版抖音TikTok上訴案，維持國會通過的「不賣即禁...

AI伺服器大廠美超微准補交財報 股價大漲

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）6日表示，那斯達克交易所已准許該公司延後到明年2月25日前補交財務年報和季...

美進口來源國 台、越占比增 六年間雙雙提升逾1個百分點

川普2.0時代來臨，恐對各國祭出高關稅。根據經濟部統計，觀察美國自各國進口結構，中國大陸因美中科技戰持續、供應鏈轉移效應...

聯準會篤定降息？還有通膨考驗

標普五百指數和那斯達克綜合指數周五再創新高，最新公布的就業數據強化市場對聯準會（Ｆｅｄ）降息的押注。美股既已反映本月降息...

市場押Fed本月降息 美債先漲 明年初可能暫停行動

美國勞動市場走緩，但未劇烈惡化，外界預料美國聯準會（Fed）在本月會議上，應該會再次降息1碼，美國公債價格6日應聲上揚。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。