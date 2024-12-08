AI伺服器大廠美超微准補交財報 股價大漲

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）6日表示，那斯達克交易所已准許該公司延後到明年2月25日前補交財務年報和季報。在新期限來臨前，美超微可維持在那斯達克掛牌交易。美超微股價受此利多激勵，在同日盤後一度大漲近13%，後來漲幅約9%。

上個月，美超微委任BDO做為新的會計稽核業者，同時向那斯達克遞交財務年報與季報的法遵計畫書。美超微在今年8月沒能依規定提交年報，進而威脅到公司能否繼續掛牌交易；當時美超微被做空機構興登堡研究指控有做假帳等弊端，公司出面表示，延遲交年報是因為需要評鑑「內部財報管控」。

接著，安永會計師事務在10月24日辭去美超微會計稽核業者的委任，更加重創美超微股價。

美超微周五說，公司預期可在明年2月25日之前，交出所有必須提交的財務報告，以期維持在那斯達克上市。

在本月2日時，美超微宣布，由一名董事負責的內部調查已經完成，並沒有發現任何違規事證。