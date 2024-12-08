今年最飆AI股 SoundHound意外打敗輝達

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
SoundHound。 路透
SoundHound。 路透

在AI晶片大廠輝達（Nvidia）吸走大量鎂光燈下，SoundHound AI公司近年來或許沒有獲得太多外界關注，但在其語音AI軟體需求帶動下，該公司今年來股價一飛沖天。

MarketWatch報導，SoundHound今年來股價已飆漲575%，漲幅輕鬆超越輝達所達到的187.8%，持續朝向歷來表現最好的一年邁進。

另一家知名AI大廠Palantir今年來則大漲340.5%。全球最大避險基金橋水在第3季也敲進超過43萬股Palantir股票，至第3季末持有該公司52.3萬股。

SoundHound上個月發布的第3季營收創下紀錄新高，同時調高全年營收預測。執行長莫哈哲在聲明中表示：「我們相信語音將成為生成式AI應用的『殺手級軟體』。」

SoundHound的股價大漲已使其獲得分析師注意。Wedbush分析師艾夫斯上個月表示：「該公司的語音AI產品持續獲得來自各行各業的需求，包括汽車、餐廳、金融服務、醫療保健和保險業，提升了其希望的產業多樣性。」

D.A. Davidson上月的分析師報告提到，SoundHound今年稍早收購企業AI軟體公司Amelia，使其顯著擴大了整體可接觸市場，幫助其事業多樣化。就連輝達也是SoundHound的投資人之一，兩公司有著合作關係。

SoundHound今年稍早宣布一款車用語音助理，使用的大型語言模型就是使用輝達的Nvidia DRIVE技術運作。

分析師 語音 餐廳

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