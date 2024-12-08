美中科技戰東南亞得利 外資砸錢興建晶片廠、研發人工智慧

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
隨著各國政府與跨國企業爭先恐後投資AI與半導體業，正改變馬來西亞、越南等國的經濟面貌。圖為勞工在越南北寧的一座工廠檢視印刷電路板。（路透）
隨著各國政府與跨國企業爭先恐後投資AI與半導體業，正改變馬來西亞、越南等國的經濟面貌。圖為勞工在越南北寧的一座工廠檢視印刷電路板。（路透）

隨著美中科技戰愈演愈烈，各國政府、跨國企業、新創公司爭先恐後投資人工智慧（AI）、興建晶片廠並厚植運算實力，東南亞新興科技城如雨後春筍般冒出，正改變馬來西亞越南等國的經濟面貌。

彭博資訊報導，2020年至2023年底，大馬和越南已吸引上千億美元的外國直接投資，數百億美元的資金可望接踵而至。科技投資漲潮為當地帶來就業與所得成長，房地產價格及電力需求隨之上揚。

曾擔任馬來西亞國際貿易及工業部副部長的王建民（Ong Kian Ming）說：「川普1.0美中衝突頻傳，讓跨國企業更有動機擬定『中國+1』策略。」華府致力打擊北京發展尖端科技的野心，已促使美企另覓生產基地，從鄰近的墨西哥到遙遠的東南亞，以降低對中國大陸的倚賴。

王建民指出，新冠肺炎疫情和中國大陸經商環境轉變，已迫使企業加速調整供應鏈，美國總統當選人川普揚言大幅提高關稅，更讓至今尚未採取行動的企業覺醒到這股趨勢無可逆轉。

外商科技投資加速湧入，正使越南北部的工業區迅速擴大，馬來西亞南部的景觀也面目一新，從昔日靜謐的農村和棕櫚樹種植區，轉變成資料中心和晶片製造設備進駐的水泥叢林。

在靠近越南與中國大陸邊境、距河內車程約一小時的北寧省（Bac Ninh），已發展成一座高科技工業城，過去十年來吸引逾200億美元外國投資。蘋果供應商富士康和GoerTek就在此地製造Airpods、印刷電路板等重要產品。

又如馬來西亞的檳島（Penang Island），鄰近運輸要道麻六甲海峽，可連結亞洲主要經濟體印度、新加坡、中國大陸、日本、台灣和南韓。

離首府喬市不遠的檳城長久來是大馬的電子製造重鎮，全國逾半數晶片從此地出口。檳城的自由貿易工業區提供稅務優惠，吸引英特爾、科林研發（Lam Research）等晶片大廠前往投資。

鄰近的峇都加灣（Batu Kawan）從前舉目所見盡是橡膠種植園，如今已是科技公司聚集地，美國威騰電子（WD）和美光科技都設有據點。農業省吉打（Kedah）也吸引愈來愈多外商，英飛凌8月就啟用一座碳化矽功率晶圓廠。

越南 馬來西亞

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