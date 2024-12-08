美進口來源國 台、越占比增 六年間雙雙提升逾1個百分點

川普2.0時代來臨，恐對各國祭出高關稅。根據經濟部統計，觀察美國自各國進口結構，中國大陸因美中科技戰持續、供應鏈轉移效應，2023年占美國進口縮減至13.9%，被墨西哥15.4%擠下落居第二；此外，墨西哥、越南及台灣在美國進口市場占比，六年間均提升逾1個百分點，為占比提升最多的前三國。

川普日前宣布，一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25％的關稅、對大陸加徵10％關稅。中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，川普只相信回流，不相信友岸外包，已放話要對墨西哥加課關稅、東南亞還沒講，川普雖喊出無差別關稅，但按過去經驗，實際落實可能會有打折空間，我方應盡可能爭取優惠稅率。

美國是全球最大進口及消費國，美國進口版圖變動，將牽動全球各國商品出口增減走勢。觀察主要國家對美國市場依賴情況，呈現大陸明顯下降，墨西哥、越南及台灣在美國進口市場占比提升局面。

經濟部統計指出，大陸自2007年超越加拿大居美國進口來源國冠軍，占比於2017年達到21.6%高峰；在美中貿易戰、科技戰持續升級、供應鏈轉移效應下，2023年已縮減至13.9%，下滑7.7個百分點；相較之下，墨西哥占美國進口占比由2017年13.4%提升至2023年的15.4%，擠下大陸居美國最大進口國。

經濟部統計並指出，近年加拿大、德國、南韓、印度、台灣等，占美國進口市場比重皆上升，其中以墨西哥、越南及台灣增加最多，六年間均提升逾1個百分點，墨西哥增2個百分點，越南增1.7個百分點；台灣占美國進口市場比重由2017年的1.8%提升到2023年的2.8%，增1個百分點。

台灣占美國進口比重提升，究竟是那些產品增加對美出口？經濟部統計指出，2023年我對美國出口資通與視聽產品375億美元，較2017年成長近三倍。