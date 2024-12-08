聯準會篤定降息？還有通膨考驗

標普五百指數和那斯達克綜合指數周五再創新高，最新公布的就業數據強化市場對聯準會（Fed）降息的押注。美股既已反映本月降息的預期心理，下周通膨報告能讓美股繼續攀高的門檻也愈來愈高。

標普五百指數周五上漲百分之○點三，今年來已五十七度刷新收盤新高；那斯達克、標普、費城半導體指數本周分別上漲百分之三點三、百分之一、百分之二點七。

美國十一月新增就業人數二十二點七萬，高於市場預期，失業率小幅升至百分之四點二，則符合市場預期。交換契約反映Fed本月降息一碼（○點二五個百分點）的可能性達百分之八十。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，儘管數據飄忽不定，勞動市場大致穩定。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克則指出，政策制定者「已經或接近」應該放緩降息步調的時點。

雖然就業報告令人放心，不過Evercore首席經濟學家古哈表示，還得通過「通膨檢測」，才能確定本月篤定降息。

因此，下周三公布的十一月消費者物價指數（CPI）年增率若高於市場預期的百分之二點七，可能會打破股價高漲的格局。

TD證券美國利率策略師麥高恩表示，就業數據公布後，消費者物價報告需要達到「更高門檻」，才可能讓Fed在下次會議中暫停原定計畫的降息。