橋水基金調整科技股布局 賣輝達、買入更多美超微及Palantir股票

全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）近期改變對科技業持股布局，減少對輝達（Nvidia）的持股，並買入更多美超微（Super Micro）、Palantir Technologies和超微（AMD）股票。

道瓊社報導，根據橋水對美國證管會提交的文件，這間資產達到972億美元的全球最大避險基金，在今年第3季削減輝達持股，並買入更多美超微、Palantir和超微股票。

橋水基金在第3季售出180萬股輝達股票，對這間人工智慧（AI）晶片生產公司的持股剩480萬股。在2024年的前9個月，輝達的股價上升了145% ，遠高出標普500指數在同期上升的21%；第4季目前為止，該公司股價上升了14%，而標普500指數僅上升了4.7%。雖然輝達第3季財報表現強勁，但美國總統當選人川普已揚言提高對中國、加拿大與墨西哥的關稅，市場認為可能對輝達供應鏈造成衝擊。同時，AI領域也正在發生板塊變化，該領域的成功正在外擴到輝達以外的公司。

美超微希望透過其伺服器從AI需求獲利更多，但其股價已遠離其3月份的高點。該公司的會計師在10月辭任以致財報遲交，使其一度面臨下市風險。其股價今年至9月為止漲46%，但第4季目前為止已跌22%。橋水在第3季購入美超微約145.3萬股，持股來到161.1萬股。

橋水也買進超過43萬股Palantir股票，以至第3季結束時持有該公司52.3萬股。Palantir自9月加入標普500指數後股價攀升，今年前9個月攀升117%，第4季迄今又再上升80%，今後該公司更預料將加入那斯達克100指數。

超微股價在前三季勉強撐出11%的升幅，但第4季迄今已跌16%。10月底發布的失望財測讓第3季的強勁財報蒙上陰影。超微11月中公告精減4%人力，裁撤約1,040名員工，並稱這項舉措是「將我們的資源分配到最大的成長機會上」。橋水第3季買進超過36.4萬股超微股票，使其持股達到150萬股。