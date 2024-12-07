Fed降息趨緩 法人看多美股、日股及台股

川普將重回白宮，對全球經濟及金融市場形成巨大變數。法人認為，美國聯準會（Fed）降息速度可能慢於預期，但降息仍是趨勢，有利風險資產，特別看好美股、日股及台股。

聯博投信指出，美國雖然持續寬鬆政策，但將採漸進式步伐。市場預估，Fed將以每季降1碼的速度，到明年底將基準利率降到3.5%。利率寬鬆加上投資人手上現金部位仍高，不但有利於美債，也有利於支撐美股。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維指出，回顧過去100年，在通貨膨脹介於0~2%時，美股S&P 500指數五年期間的年化報酬率可達11.7%；通膨介於2~4%時，美股五年期間的年化報酬率也有8.1%。而且，即使全球經濟開始減速，企業獲利仍然強勁，也能支撐股市。

全球最大資產管理公司貝萊德則延續今年的股票投資策略，明年持續看好美股及日股，主要是認為企業獲利穩健。美股可望受惠於人工智慧（AI）主題及經濟成長有韌性，日股則將持續受惠於對股東友善的企業改革及通膨溫和。

安聯投信台股團隊表示，受到美國科技股較為波動及關稅政策不確定影響，台股雖面臨調節壓力、但在重要權值股支撐下仍維持高檔震盪、類股輪動格局。長線AI趨勢仍是成長主軸，台股持續受惠AI結構性成長，但在大趨勢下短線仍可能出現修正調整，產業個股表現分歧。