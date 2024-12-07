黃仁勳熱潮襲捲越南 總理親頒首富科學獎

中央社／ 河內7日專電
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（左3）6日晚間拿下VinFuture Prize的主獎項，越南總理范明正（左4）上台頒獎時給黃仁勳一個擁抱。中央社記者陳家倫河內攝 113年12月7日
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（左3）6日晚間拿下VinFuture Prize的主獎項，越南總理范明正（左4）上台頒獎時給黃仁勳一個擁抱。中央社記者陳家倫河內攝 113年12月7日

一年一度的VinFuture Prize昨晚在越南河內市登場，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳因為對AI深度學習的發展做出開創性貢獻，與另外4名科學家一起拿下300萬美元的最大獎。

VinFuture基金會由越南首富、Vingroup集團董事長范日旺（Pham Nhat Vuong）與妻子范秋香（Pham ThuHuong）所創立，旨在表彰對人類具貢獻的科學研究和技術發明。VinFuture Prize是基金會每年的重頭戲。

黃仁勳5日下午抵達越南，當天會晤越南總理范明正（Pham Minh Chinh），雙方會後簽署協議，準備在越南成立人工智慧（AI）研發及數據中心。黃仁勳6日晚間又以得獎者身分現身VinFuture Prize頒獎典禮。

黃仁勳5至6日快閃越南兩天，期間穿著招牌黑皮衣到處吃小吃，獲越南媒體大篇幅報導，掀起一陣熱潮。6日晚間他發表獲獎感言時，先以越文說「越南你好」，致詞結束不忘用越文說謝謝，親民作風贏得掌聲與歡呼聲不斷。

黃仁勳致詞時說，很榮幸能和另外4位人工智慧領域的巨擘一起獲獎，這是人工智慧對科學和各行業所帶來的變革獲主辦單位認可，他很高興代表輝達的同事接下這個獎項，這是大家30多年來致力於推進運算所做的努力。

黃仁勳這次越南行還對外表示，輝達收購了Vingroup旗下的人工智慧公司VinBrain，藉此在越南發展一個大型的未來設計中心。不過，Vingroup與輝達都沒有說明收購的具體細節。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）致詞時指出，越南將優先配置資源，專注完善科技創新發展的體制、機制與政策，尤其針對新興及特別重要的產業和領域，例如數位轉型、綠色創新、人工智慧、雲端計算。

他並呼籲，科學家與企業界、投資者以及越南國內外夥伴繼續緊密合作，更有效地支持與協助越南，讓越南繼續在提升科技與創新能力方面取得突破性的發展。越南政府承諾，將繼續努力改善科技、創新環境。

VinFuture Prize設有1個主獎項，獎金300萬美元，另有3項特別獎，獎金各50萬美元，總獎金達450萬美元。VinFuture Prize今年邁入第4年，這次共有80多個國家與地區共計近1500項專案參賽。

VinFuture Prize頒獎典禮還穿插了娛樂表演，除了越南的傳統音樂舞蹈外，還邀請美國搖滾樂團ImagineDragons（謎幻樂團）到場演唱3首歌曲，和上千名出席觀禮的賓客同歡。

樂團 科學家 越南

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