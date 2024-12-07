快訊

醫學版圖變動 馬偕設碩班遭台大教授打臉

12強賽／林昱珉對日本好投 球探報告看見「1隱憂」！未來有望成大聯盟5號先發

他嘆投影機「只剩氛圍」沒CP值比不過電視 內行人曝1族群超好用

掌控巴西稀土錫礦 美中爭全球戰略資源主導地位

中央社／ 瓜地馬拉市6日專電
美國協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國大陸。圖為大陸稀土產業。美聯社
美國協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國大陸。圖為大陸稀土產業。美聯社

為了抗衡中國大陸在全球稀土產業的獨大，美國政府已經聯合友邦國家，協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國大陸。

外媒報導，美國聯邦政府所屬的官方出口信貸機構「美國進出口銀行」（Export–Import Bank of theUnited States），計畫融資2億5000萬美金（約新台幣80億元），提供澳洲Meteoric Resources國際礦業公司，在巴西探勘並開採稀土。這個項目預計2027年開始啟動，目的要超越中國的稀土產量。

根據美國地質調查所（USGS）的數據，中國稀土蘊藏量為4400萬噸，佔世界第1，其次是越南的2200萬噸。至於巴西則擁有2100萬噸蘊藏量，排名第3。儘管開採潛力龐大，但是由於缺乏專業技術設備和規劃，2023年巴西的稀土產量只有80噸，遠低於中國的24萬噸。

由於稀土是現代高科技應用最關鍵的元素，舉凡電子產品、軍事設備、電動汽車等各方面都不可或缺。但掌握全球近70%稀土產量的中國，卻可能因為壟斷市場而導致全球供應鏈受影響。

出於國際戰略考量，美國也和歐盟及友好國家合作，尋求多管道的稀土供應，例如巴西的擴大開採計畫，以減少對中國的依賴，甚至超越中國取代它的主導地位。

但中國在南美洲的資源掠奪卻沒有減緩，綜合西文媒體「共和報」（La Republica）以及巴西媒體「全能視界」（Poder 360）報導，中國國營企業「中國有色礦業集團」以3億4000萬美金（約新台幣110億元），收購巴西最大的錫礦公司Mineracao Taboca。

這家公司在巴西亞馬遜州的Pitinga礦場，擁有全國最大的錫礦儲量，另外還包括鈮和鉭等稀有戰略礦藏，這個礦場儲量預計可開採長達100年以上。

甚至還傳出，出售給中國的Pitinga礦場，礦床中還蘊藏放射性的鈾礦，因此更為敏感，不過巴西當局已經否認這項消息。

不過這筆交易已經引發各界批評，巴西聯邦參議員瓦勒瑞歐（Plinio Valerio）直指出售巴西最大的錫礦給中國，危及巴西的國家主權，他將尋求法律途徑，阻止中國在亞馬遜州開採錫礦。瓦勒瑞歐也呼籲政府和人民對外國勢力，企圖掌控巴西戰略資源，必須保持高度警覺。

巴西 稀土 美國

延伸閱讀

巴西再拉警報 10月底金融三業和基金巴西曝險逾2千億

巴西龜殼裂掉…新北獸醫用螺絲釘固定 遭民團疑虐待動物

魯拉會晤烏拉圭總統當選人奧爾西 談多邊關係

巴西里爾貶至新低 政府借貸成本創新高 市場懷疑削減開支計畫

相關新聞

掌控巴西稀土錫礦 美中爭全球戰略資源主導地位

為了抗衡中國大陸在全球稀土產業的獨大，美國政府已經聯合友邦國家，協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國大陸。

美就業強彈 失業率意外增…Fed本月降息1碼展望不變

美國11月就業人數強勁反彈，比預估略高，9、10兩月人數也溫和上修，薪資升幅不減，但失業率回升。綜合研判顯示11月就業回...

聯合國示警貿易五風險

聯合國發布的最新報告預測，今年全球貿易額將成長3.3%至創紀錄的33兆美元，但也警告明年將面臨貿易戰升溫與美國政策轉變等...

ChatGPT專業版 每月200美元

OpenAI公司正為旗下的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出更高價位的Pro方案，訂閱這個新方案的用戶，可無限...

Lululemon上修全年財測

瑜伽運動服飾商Lululemon因海外銷售強勁，上調全年業績預期，消息激勵該公司股價在6日美股早盤大漲逾15%。

歐盟「南方共同市場」貿易跨步

歐盟與南美洲國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）達成期盼已久的貿易協議，但法國已矢言將會帶頭阻擋這份協議的批准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。