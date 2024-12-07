掌控巴西稀土錫礦 美中爭全球戰略資源主導地位

為了抗衡中國大陸在全球稀土產業的獨大，美國政府已經聯合友邦國家，協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國大陸。

外媒報導，美國聯邦政府所屬的官方出口信貸機構「美國進出口銀行」（Export–Import Bank of theUnited States），計畫融資2億5000萬美金（約新台幣80億元），提供澳洲Meteoric Resources國際礦業公司，在巴西探勘並開採稀土。這個項目預計2027年開始啟動，目的要超越中國的稀土產量。

根據美國地質調查所（USGS）的數據，中國稀土蘊藏量為4400萬噸，佔世界第1，其次是越南的2200萬噸。至於巴西則擁有2100萬噸蘊藏量，排名第3。儘管開採潛力龐大，但是由於缺乏專業技術設備和規劃，2023年巴西的稀土產量只有80噸，遠低於中國的24萬噸。

由於稀土是現代高科技應用最關鍵的元素，舉凡電子產品、軍事設備、電動汽車等各方面都不可或缺。但掌握全球近70%稀土產量的中國，卻可能因為壟斷市場而導致全球供應鏈受影響。

出於國際戰略考量，美國也和歐盟及友好國家合作，尋求多管道的稀土供應，例如巴西的擴大開採計畫，以減少對中國的依賴，甚至超越中國取代它的主導地位。

但中國在南美洲的資源掠奪卻沒有減緩，綜合西文媒體「共和報」（La Republica）以及巴西媒體「全能視界」（Poder 360）報導，中國國營企業「中國有色礦業集團」以3億4000萬美金（約新台幣110億元），收購巴西最大的錫礦公司Mineracao Taboca。

這家公司在巴西亞馬遜州的Pitinga礦場，擁有全國最大的錫礦儲量，另外還包括鈮和鉭等稀有戰略礦藏，這個礦場儲量預計可開採長達100年以上。

甚至還傳出，出售給中國的Pitinga礦場，礦床中還蘊藏放射性的鈾礦，因此更為敏感，不過巴西當局已經否認這項消息。

不過這筆交易已經引發各界批評，巴西聯邦參議員瓦勒瑞歐（Plinio Valerio）直指出售巴西最大的錫礦給中國，危及巴西的國家主權，他將尋求法律途徑，阻止中國在亞馬遜州開採錫礦。瓦勒瑞歐也呼籲政府和人民對外國勢力，企圖掌控巴西戰略資源，必須保持高度警覺。