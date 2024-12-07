美就業強彈 失業率意外增…Fed本月降息1碼展望不變

美國11月就業人數強勁反彈，比預估略高，9、10兩月人數也溫和上修，薪資升幅不減，但失業率回升。綜合研判顯示11月就業回升是在對10月的超弱表現進行修正，並非勞動市場驟然轉熱，預料聯準會（Fed）12月會議仍將降息1碼。

由於就業數據支持Fed本月會議將再降息1碼的預期，美國公債及美股期指微幅上揚，美元匯率小幅下跌。

非農業就業人數激增22.7萬人，比預估的22萬人更高，更遠優於10月時的3.6萬人（修正數）增量；9、10兩月就業也共上修5.6萬人。

民間部門就業回升19.4萬人，低於預估的20.5萬人增量，但比10月時減少2千人（修正數）大幅好轉；製造業增加2.2萬人，低於預估的3萬人增量，但也比10月時減少4.8萬人（修正數）明顯改善。

平均時薪月升幅維持為0.4%，高於預估的0.3%；比去年同期上升4.0%，升幅與10月相同，比預估的3.9%升幅略高；平均每人每周工時維持4.3小時，也符合預估。

失業率意外上升到4.2%，高於預估及10月時4.1%；勞動參與率再降0.1個百分點，為62.5%，低於預估的62.7%。就業不足率上升0.1個百分點，為7.8%。

經濟學者指出，11月就業人數回升，主要是對之前颶風來襲及波音罷工所造成的數據扭曲進行修正，有助於緩解就業需求驟然惡化的憂慮；過去三個月平均每月就業穩定增加17.3萬人，且薪資升幅仍然偏強。但市場聚焦於失業率再度上升，因為實際數字為4.246%，經四捨五入後才成為4.2%，而且家庭調查顯示就業減少35.5萬人，勞動參與率更連續兩個月下降，都顯示勞動市場持續緩步降溫，而Fed也將維持漸進式降息的既定路徑。

根據芝商所的Fed Watch工具，如今市場認為Fed在12月決議降息1碼的機率為87%。高盛資產管理公司投資組合經理羅斯納（Lindsay Rosner）也說：「這份報告並沒有扼殺節日氣氛，Fed仍有望在12月降息。」在這份報告中，就業的增長主要集中在醫療保健產業（5.4萬人）和休閒與餐旅業（5.3萬人），這些產業過去幾年持續引領薪資成長。