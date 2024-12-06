印度降準 基準利率不動

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

印度央行6日宣布維持基準利率不變，理由是通膨仍高，這使得一些原本預期央行會降息支撐經濟的投資人失望。不過，印度央行同日宣布調降存準率，藉此提升銀行體系的流動性。

印度央行貨幣政策委員會6日以4比2的投票結果，決定將附買回利率維持在6.5%，符合市場預期，並將存準率調降2碼至4%，緩解可能的流動性壓力。

存準率是銀行必須提撥存放在央行的存款比率，印度上一次調降存準率是在2020年。

印度央行總裁達斯在直播的談話中表示，「在這個關鍵時刻以及必須務實的情況下，我們維持謹慎。目前的利率維持不變是適當且必要的」，但如果經濟成長持續放緩，「可能需要政策支持」。

印度10月的通膨率達到6.21%，為14個月來高點，遠高於央行設定的4%目標。

達斯先前曾表示，在當前階段降息是「非常冒險的」，他不急著跟進全球央行的寬鬆潮。

印度央行近兩年都維持利率不變，但隨著今年第3季經濟成長率意外降至5.4%，降息的呼聲愈來愈高。對於截至2025年3月底止的全年度，印度央行將經濟成長率預估值從7.2%降至6.6%，並且將通膨率預估值從4.5%調升至4.8%。

達斯表示，央行必須等待數據證實通膨下降的趨勢。

印度 通膨

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